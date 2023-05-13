外國客回流 最愛逢甲夜市、高美溼地

逢甲夜市受到國內外遊客喜愛。（記者張軒哲攝）

2023/05/13 05:30

疫後再現團客 草悟道及審計新村文創小店 也受青睞

〔記者張軒哲／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情解封，各國邊境開放，國際觀光漸復甦，越來越多外國人來台觀光，隨著觀光業復甦，國際團客陸續造訪台中，逢甲夜市可見領隊帶整團外國遊客逛街，台中市府觀旅局統計指出，最受歡迎景點為逢甲夜市、高美濕地，草悟道及審計新村文創小店，也深受國際旅客青睞。

日本、星馬泰越旅客最多

疫情之前，逢甲商圈幾乎每天傍晚都有遊覽車停駐，來自東南亞、中國，甚至台灣北部與南部遊客，一團又一團在此上下車，疫情三年來，各景點與商圈受到嚴重衝擊，盼到解封後，國旅復甦，外國觀光客也逐漸回流，五月份逢甲夜市可見外國團客，尤其許久不見的泰國團到訪，導遊拿著掛著泰國小國旗旗幟，以泰語介紹逢甲夜市。

根據觀光局台灣旅宿網資料統計，目前來台中旅遊的前五名國際旅客，為日本、新加坡、馬來西亞、泰國、越南，至於景點方面，最受歡迎為逢甲夜市、高美濕地，草悟道及審計新村。

業者規劃中台灣宗教主題之旅

台中市僑園國際旅行社業者廖玉名說，疫情解封之後，中部深度五日遊外國團客陸續回流，因台中飛香港航班較多，之前接待香港團，下機後就近先到梧棲漁港跟高美濕地，另外，目前也針對一團的泰國旅客，規劃中台灣宗教主題之旅，安排大甲鎮瀾宮、竹山紫南宮、日月潭文武廟等，再搭配周邊景點遊覽。

觀旅局陸續出國行銷推廣

台中市府觀光旅遊局指出，因應國際疫情解封及目標市場分析，觀旅局已規劃今年出國行銷推廣計畫，除已前往泰國、馬來西亞行銷推廣外，接續預計前往新加坡、日本等國家行銷推廣，並參加交通部觀光局辦理的組團推廣活動，積極拓展台中市國際觀光市場客源，提升國際曝光度。

高美濕地海天美景，是台中市國際級景點。（記者張軒哲攝）

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