立院選址 盧秀燕提台中6處 蔡其昌推成功嶺

立法院長游錫堃（中）、副院長蔡其昌（左）等委員昨拜會台中市長盧秀燕（右），聽取立院遷建地點選項簡報。（記者廖耀東攝）

2022/05/06 05:30

立院率團來訪 市府提地點︰民主議政園區、烏日兵工整備中心、成功嶺、干城、台中都會公園、清泉崗

〔記者陳建志／台中報導〕立法院因建築老舊、狹小遷建討論多年，各縣市都提案爭取，目前有廿多處，立法院為此成立諮詢委員會，針對新國會園區進行選址，立法院長游錫堃昨天率團拜訪台中市政府，游錫堃強調立法院是合議制，自己的態度是開放的，但相信台中是相當熱門的地方之一，台中市長盧秀燕則表態，對於立院遷建台中「竭力歡迎、極力爭取」，並提出成功嶺等六個地點供選擇，立法院副院長蔡其昌也說，爭取立院到台中成功嶺，她和盧市長都是台中隊。

立法院長游錫堃針對立法院遷建選址，昨天率團拜會台中市政府，包括立法院副院長蔡其昌、國民黨團總召曾銘宗、楊瓊瓔立委都同行，江啟臣立委也以視訊方式參加，盧秀燕表強調台中具備天時、地利、人和，氣候好、南來北往方便，還可達到區域平衡、首都減壓，經過盤點提出立法院民主議政園區、烏日兵工整備中心、成功嶺營區、干城商業區、台中都會公園、清泉崗營區等六個適合的地點，強調每個地方都有它的特色，例如霧峰是公園中的國會，成功嶺營區、烏日兵工整備中心則是交通區位佳，希望台中最後能雀屏中選。

蔡其昌︰成功嶺 腹地大交通方便

蔡其昌表示，他主張立法院遷到台中成功嶺，因其位居台中、彰化、南投交界，腹地廣大，距離高鐵、國道一號近，官員備詢時來往交通方便，後續只要將成功嶺與高鐵、國道的聯外道路做好，幾分鐘即可抵達國會。此地點不但可帶動中彰投發展，成為以民主為主題的觀光景點，也可讓台北減壓，並讓陳情民眾及外賓拜訪，有舒適體面的環境，同時在此蓋一棟行政院聯合辦公室，讓行政人員可以就地辦公。

國民黨團總召曾銘宗則說，基於國會減壓、區域平衡，國民黨會支持；楊瓊瓔委員說，立法院真的太小，台中地理位置絕佳，希望新國會花落台中。江啟臣委員則問，這次是玩真的還是玩假的？強調目前的院區真的很不像國會，因委員來自全國各縣市，因此新國會位置便利很重要，強調台中到全國各地都很方便很適合。

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