台中加強版防疫旅館僅1家 將增第2家

2022/05/06 05:30

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳／台中報導〕台中市疫情升溫，確診者增加，中市議員陳淑華擔心無法居家照護的確診者，有人經衛生局評估住在只能確診無症狀或輕症者的加強版防疫旅館，但目前只有一家成立，家數明顯不夠，要增加才能因應未來輕症的確診者增加的需求；觀旅局副局長陳育正表示，加強版防疫旅館家數，五月一日成立一家五十一床，二十日會再成立一家八十八床，目前住進十八人，會端視疫情再與有意願的業者協調。

至於國外返國所住的防疫旅館，市府表示，目前有四十三家共二千七百一十房，住房率七成，五月中旬會再增加一家有六十二間房，五月九日起居家檢疫為七+七，會增加周轉率，收住量能充足。

校園快篩試劑7萬劑 送5校發放

此外，校園防疫日趨嚴峻，台中市府首批分配到七萬劑校園快篩試劑提供公私立大學以下學校、幼兒園、補習班及兒童課後照顧中心的教職員工及學生，發放對象為確診的密切接觸者，昨日送達台中將陸續發放，高中職以下學校學生及幼兒園幼童每人二劑，大學（含）以上學生及成人每人三劑，快篩試劑已送達仁美、竹林國小等五所中心學校發放窗口，全市學校可陸續領取。

台中市議會昨天進行交通地政業務質詢，市議員陳淑華表示，台中市確診人數連日破千，感染高峰還沒到，因無法在宅居家照護的人也會隨之增加，對加強版防疫旅館的需求也會大增，預期密切接觸者對居家隔離的需求也增加了，確診人數增加了、密切接觸者增加了，需要的房間也會越來越多。但是市府表示加強版防疫旅館家數五月一日起才有五十一床，二十日再成立一家有八十八床，這樣的準備明顯不夠。

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