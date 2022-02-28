烏克蘭畫家來台24年 愛畫台中風景

烏克蘭畫家伊凡．葉何羅夫日前拜會台中市長盧秀燕，對家鄉爆發戰爭非常憂心。（市府提供）

2022/02/28 05:30

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕烏克蘭畫家伊凡．葉何羅夫，來台廿四年，和妻子林秀娟定居在清水區，日前他和妻子到中市府分享畫作，並表示希望未來能透過繪畫，讓更多人看見台中的美好，市長盧秀燕昨特別在臉書貼文，感謝伊凡讓各界看見台中 ，也強調「戰爭不只摧毀城市，也埋下仇恨的種子」，呼籲大家一起為烏克蘭祈禱，祈願儘速停戰，終結爭端，止息死難，撫慰悲傷。

而立委林靜儀是立法院國防外交委員會委員，她昨表示台灣現在最重要的是關注自我防禦是否足夠，如果要從烏俄戰爭中得到啟發，就是自己要強起來，能夠有堅實抵抗的信念，買更多台灣需要的武器，才能得到世界其他國家的尊重和協助，而非充滿投降主義，她接下來將關心台灣的戰備整備是否足夠？並呼籲過去對於台灣軍備、國防出現干擾和不友善言論的人，應支持買更多台灣需要的武器，讓台灣的國防能進一步的提升。

卅二年前，外語系畢業的林秀娟和朋友到莫斯科旅遊，因問路而邂逅伊凡．葉何羅夫，一九九二年，兩人結婚並定居清水。烏俄最近開戰，林秀娟說，伊凡．葉何羅夫獲知時很驚恐，幸有連絡上烏克蘭的家人，昨心情已比較平復。

伊凡．葉何羅夫生長在烏克蘭的農業小鎮，對大自然的風光情有獨鍾，對於土地更有著濃厚的情感，他常透過畫筆呈現清水的自然樣貌，作品曾獲選港區藝術中心的開展作品，他曾表示，最愛的景色是大雅區的麥田，因為很像烏克蘭家鄉的麥田，此外，冬日風中的波斯菊也是他愛彩繪的對象，柔美的色彩，帶人遠離塵囂。

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