市府︰未分派者由公所遴派 並非無人監票

2021/12/23 05:30

〔記者蘇金鳳、涂鉅旻／綜合報導〕針對投開票所監察員爭議，民政局長吳世瑋解釋說，是依照中央選舉委員會的決議，二百五十八所投開票所，每一所「各設」二位監察員，因為有五個候選人，因此每人可分配一零四個票所監票 ，每位候選人都一樣，沒有特權，未分派者則由區公所遴派，並非無人監票，不過，根據「投票所開票所監察員推薦及服務規則」第二條規定，每一個投開票所「至少」應置監察員二人，對此爭議，中選會官員僅私下表示，選務機關必定依法辦理選務。

民政局：依中選會決議執行

至於民進黨市議員要求未補足的投票開所，可由其他候選人派員，而非區公所來遴選，吳世瑋強調，當五位候選人名單推出時，時間已很緊迫，無法一一知會候選人，而且要由那一位候選人來派，將會有爭議，因此一切依中選會所決議來處理。

吳世瑋表示，中央選舉委員會是在十月二十八日第十屆立法委員台中市第二選舉區缺額補選選務工作協調會決議，參酌補選實務，並配合防疫工作需要，此次補選設置二百五十八所投開票所，每一投票所配置主任管理員及主任監察員各一人、管理員七人（含防疫人員二人）、監察員二人、警衛人員一人。

吳世瑋並指出，此次中二補選政黨及候選人推薦監察員作業，於推薦截止後，僅三個政黨推薦，其餘二位候選人沒推薦，其中，民進黨推薦一零四人，國民黨推薦一零四人，台灣股票黨推薦九十五人，推薦重疊超額投開票所監察員計有九所，不足額的二百十三位監察員部分，中市選委會已函請各區公所選務作業中心自行遴派，一切依法。

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