《台中》飯店、旅館業績僅剩5% 業者盼紓困

2021/06/09 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情嚴峻，全國觀光旅宿受重創，台中市飯店、旅館業績僅剩5%，台中逢甲的黎客商旅結束20年營運停業，全國飯店目前暫停餐飲、住宿到本月14日，後續再評估；裕元酒店住宿不接新客到本月28日，這波三級警戒已造成全市400家飯店旅館有4成自主停業，業者除向中央求援，也怨市府協助緩慢，市府表示已要求局處研擬相關方案。

4成業者已停業 未來恐半數歇業

中華民國旅館全聯會副理事長、台中市旅館公會理事長鄭生昌指出，台中客源多來自台北，雙北疫情嚴重立刻衝擊台中旅宿業，全市407家旅館、8家觀光旅館、97家民宿（9成已停業）哀鴻遍野，疫情三級警戒到本月28日已造成40%業者自主暫停營業，如果三級警戒再延長，至少半數暫時歇業。

鄭生昌也說「怨冇嘸怨少！」台中市觀光旅宿從業人員有1萬5千多人，為全國第二多，除向中央喊話爭取補助，向市府求助卻無結果，他建議營業、房地稅能展延繳納或折扣，參考新竹市曾對水電、瓦斯費最高定額補助，以及台南市提供防疫物資的定額補助，幫助業者共渡難關。

飯店咬牙苦撐 紛推外帶、禮盒

台中大毅老爺行旅行銷公關協理江夢怡形容這波疫情重創旅宿「非常慘！」住房率不到10%，尤其餐廳無法內用，包括宴會廳全歸零，四星級以上飯店咬牙苦撐，各飯店也推出外帶餐飲等方式苦撐，並推出端午節禮盒，建議市府已做2年的「台中購物節」商務平台能協助整合行銷，別讓業者單打獨鬥。

全國飯店為強化防疫，全館餐飲及客房暫不提供服務，將持續關注疫情發展做準備，全國強調，線上購物仍持續營業，粽子禮盒、冷凍料理都開賣中，今年粽子銷售不比去年同期差。

副市長黃國榮表示，中央資源足、紓困充裕，地方政府資源有限，目前市府推出「紓困​十方」，市長盧秀燕也要求各局處對服務對象需求再研擬紓困方案，也會參考、評估各縣市好的措施，盡量辦理。

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