《沙鹿火車站》電動自行車違停 沒牌照無法罰

沙鹿火車站前假日出現一整排電動自行車及機車違停的情景。（記者歐素美攝）

2021/01/26 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕沙鹿火車站位於菜市場附近，通往火車站前的中正街攤販雲集、車水馬龍而顯得雜亂，火車站前假日更常違規停滿一整排電動自行車及機車，電動自行車幾乎都是來台移工所騎，因沒有車牌而無法開罰，勸導也無效，附近商家痛罵簡直「無法無天」，呼籲政府納管電動自行車。

電動自行車因不需要考照，移動速度又快，比騎自行車或搭公車方便，這幾年已成為來台移工短途通行的主要交通工具，之前潭雅神綠園道自行車道，即常有移工騎電動自行車呼嘯而過，影響騎自行車或在綠園道散步運動者的安全，台中市觀光旅遊局去年4月25日開始取締開罰，處以300元至600元罰款，去年4月至12月共裁罰320件。

勸導無效 商家罵無法無天

除了潭雅神綠園道，沙鹿火車站前的道路明明劃設黃線，火車站並張貼公告禁止停車，違者拍照逕行舉發，但每到假日，火車站前仍違規停滿電動自行車及機車。附近商家表示，移工騎電動自行車違停，因沒有牌照而無法可罰，簡直「無法無天」。

站長：政府應納入管理

針對違規停車，沙鹿火車站站長劉國樑會派員工或親自上場拍照舉發，他表示，拍照舉發只能針對違規機車，電動自行車因為沒有牌照，根本無法可罰，之前也曾和警方合作，請警方將違規車輛移置，但非長久之計，其他車站也有類似情形，就算張貼多國語言文字勸導，也未見改善。

劉國樑及附近商家說，電動自行車違規停放衍生交通等問題，政府應將電動自行車納入管理，有法可罰，才能有效改善違停等情形。

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