民眾黨中市二選區今起開放登記 江和樹批黨在二選區有好友不應提名

民眾黨十九日起開放黨員登記第二選區議員參選。（記者蘇金鳳攝）

民眾黨中央昨天通過，即日起開放台中市第2選區（清水、梧棲、沙鹿）有意參選市議員的黨員參選登記，卻引發中市議員、中央委員江和樹的不滿，認為第2選區有一位跟民眾黨關係非常好的無黨籍議員陳廷秀來參選連任，黨中央不應在此選區開放提名，若黨中央真要提名，他強調，即使違反黨紀，他一定會去為陳廷秀站台。

對此，民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，黨有黨的提名辦法，已多次邀請陳廷秀加入民眾黨，但陳廷秀並未加入，因為有黨員有意參選，因此，黨部就必須依照提名辦法來辦理，也已告知陳廷秀，民眾黨身為政黨，有政黨的立場。

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民眾黨選決會前天通過台中市第二選區自19日起開放黨員受理登記參選，自19日上午9點到25日下午6點，昨天中央委員完成核備，據了解，目前沙鹿區六路里里長陳永祥最為積極。

對此，民眾黨中市議員、中央委員江和樹非常不滿，他表示，陳廷秀跟前主席柯文哲交情很好，一直跟民眾黨有很好的關係，他自己剛選上市議員，是陳廷秀帶著他認識議會的環境，雖不是民眾黨，但跟民眾黨交情匪淺。

江和樹痛批，基於跟陳廷秀的情誼，黨中央應視第二選區為特別的選區，不要提名任何人，但黨中央還是要提名，如此作法是會傷了支持民眾黨友人的心，他強調，即使違反黨紀，他在選舉時，也要為陳廷秀站台。

民眾黨目前已完成大里霧峰、后里豐原、西屯、太平4個選區的提名，分別是后里豐原提名連小華、西屯區提名劉芩妤、太平提名許書豪，大里霧峰提名現任市議員江和樹。

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