猛男美女月曆來了！台中消防員低溫秀肌肉 近半趕全聯倉儲救火

台中市消防員展現猛男肌肉。（記者廖耀東攝）

2024/12/19 21:57

〔記者黃旭磊、廖耀東／台中報導〕台中市消防局今天下午在市府惠中樓公布2025年消防形象月曆，市長盧秀燕及消防局長孫福佑趕赴大肚區全聯倉儲大火現場，臨時改由副市長鄭照新主持，就在走秀同時，超過40輛消防車趕往救火，封面人物劉羽宸等15名警消仍敬業地大秀肌肉，展現消防猛男女活力。

大肚沙田路二段、尚未完工啟用的全聯超市倉儲（台灣善美的公司大肚生鮮處理廠），今天下午1時24分許冒出大火，盧秀燕下午3時40分許趕到火場，台中市消防隊出動34輛消防車、91名消防隊員前往救火，而就在烈焰及黑煙沖天之際，消防局正在舉辦消防形象月曆走秀活動，吸引大批粉絲與猛男女拍照。

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消防局表示，月曆封面人物劉羽宸原想穿上實驗室白袍，投入學術研究工作，偶遇車禍將消防英勇背影烙入腦海，1月份代言人為四平派出所警員陳姵羽、2月份代言人張文鴻層在今年中秋夜協助孕婦急產，3月份代言人陳敬曾參加鳳凰盃慢速壘球比賽，4月份親子組代言人林春龍跟兒子林宥均，在拍攝過程增添俏皮可愛，5月份代言人劉品毅喜歡健身跳舞。

月曆6月份代言人鄧宇杰是保安大隊特勤中隊分隊長，7月份代言人楊承勳考上消防員前體重破百，努力健身減肥有成，8月份代言莊忠宬與兒子莊武騰擔任教會的無家者事工，9月代言人黎珓慈是消防救護義消、張廷緯層參加嘉義市長盃健美比賽榮獲第2名，10月份代言人洪翎寧任職於山城客家聚落，通過客語檢定能與當地人對談，11月份代言人洪子勛喜歡嘗試籃球、露營、重訓及鐵人三項，12月份代言人李威諭當過比賽宣傳照片模特，是分隊「顏值擔當」第一名。

消防局強調，形象月曆將送給市民，除了今天發表參與臉書活動現場領取，後續在捐血捐發票等活動也能獲得精美月曆，民眾可至台中市消防局臉書查詢。

2025年消防形象月曆發表，消防猛男女展現活力。 （記者黃旭磊攝）

台中市副市長鄭照新（前左）與封面人物劉羽宸發表2025年消防形象月曆。（記者黃旭磊攝）

2025年消防形象月曆發表，消防猛男展現活力。（記者黃旭磊攝）

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