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    全聯大肚倉儲大火 國3開車「穿越飄向彰化濃煙」影片曝光

    福彰汽車彰化營業所經理王堅志行經國道3號直擊濃煙飄向彰化，開車穿越就像電影情節。（王堅志提供）

    福彰汽車彰化營業所經理王堅志行經國道3號直擊濃煙飄向彰化，開車穿越就像電影情節。（王堅志提供）

    2024/12/19 16:45

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕全聯台中大肚倉儲今天下午失火，大量黑煙往彰化飄，福彰汽車彰化營業所經理王堅志從苗栗領車牌要回彰化，行經國道3號彰化路段直擊濃煙飄向彰化。王堅志說，他嚇死了，濃煙從眼前飄過，覺得好像在看電影一樣。

    王堅志說，今天下午1點多行經國道3號彰化南下路段，突然眼前出現一大片濃煙，從視線左前方冒出，隨風飄移擴散，最後眼前全部都是黑煙，硬著頭皮穿越黑煙在國道行駛。

    王堅志指出，國道3號彰化路段是高架橋，約有6層樓高，他當初研判，黑煙飄散到國道3號車道，顯然火勢非常可怕，還好今天的風力算強，濃煙擴散速度算快，但整個彰化市區臭味還是非常難聞，不戴口罩根本無法呼吸。

    王堅志說，後來得知是全聯大肚倉儲大火，龐大煙塵波及下風處彰化市區，他在國道上直擊濃煙往彰化擴散，這短短3分鐘時間，對他來說就像經過好幾年。當他開車見到濃煙飄過來，還要穿越黑煙行駛，整個過程太像電影情節，只是以往看電影都是覺得這是大場面，當自己身臨其境，只能說真是太可怕了，真是水火無情。

    全聯台中大肚倉儲大火，福彰汽車彰化營業所經理王堅志行經國道3號彰化路段，直擊濃煙飄向彰化。（王堅志提供）

    全聯台中大肚倉儲大火，福彰汽車彰化營業所經理王堅志行經國道3號彰化路段，直擊濃煙飄向彰化。（王堅志提供）

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