裝7組爆閃燈沒用？台中進化北路行人庇護島又遭撞 2個月18起車禍

警方雖加裝爆閃燈，但昨夜仍有一輛轎車，撞上進化北路與學士路口的庇護島。（警方提供）

2024/12/19 16:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市發生公車撞死一對母子，以及撞死東海女大生後，中市府更積極將路口行穿線後退，增設行人庇護島設施，卻造成多起轉彎汽車猛撞庇護島的後遺症。位於北區進化北路與學士路口的庇護島，昨天（18日）晚間又有轎車撞上，這處路段4處庇護島，警方雖加裝共7組爆閃燈警示，但似乎效果有限，這兩個月來，累計18輛車撞上。

上述18起車禍，時間是10月中旬至昨天，且都是左轉車撞上，4處路口分別是與進化北路垂直的四條道路，其中，永興街口累計5起、學士路口最多，包含昨天的車禍，共計六起，大德街口有3起，梅川東路口則是4起，至於昨天晚間的車禍，是魏姓駕駛（58歲）駕駛的豐田廠牌的轎車（自小客車），沿著學士路行駛，準備左轉到進化北路，左前車頭撞上行人庇護島，魏男沒有受傷，但是轎車爆胎及左前車頭受損。

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員警依法對魏男現場呼氣酒測，他沒有酒駕，中市警局第二分局說，責任歸屬尚須由鑑定單位或法院裁定。

二分局還強調，這些庇護島標示不是很明顯，導致駕駛人未能獲得足夠警示，尤其在夜間或未加設醒目標示的情況下，可能造成駕駛誤判距離，或A柱子遮住視野等原因，而撞上庇護島，第二分局在這四個路口，總共加裝了7組的爆閃燈，還用霧面的膠帶降低亮度，避免出現眩光，以閃燈用來夜間「吸引」支線上的駕駛人注意，以降低事故的機率，這些爆閃燈，將等中市政府建設局完成改善措施之後移除。

台中進化北路的4處庇護島，2個月累計有18輛車撞上。（警方提供）

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