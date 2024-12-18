盧秀燕震怒國小棒球狼教練 網批「幸福的城市」為何一直在震怒

國小棒球教練渉染指逾百學童，盧秀燕（右二）今天上午出席市府附設公托啟用典禮，低調未回應。（記者蘇孟娟攝）

2024/12/18 12:09

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〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中某國小棒球教練曾有強制猥褻前科，昨（18）日又被爆近6年在小學任教疑再染指逾百學童，甚至已有逾25人提告，台中市長盧秀燕昨震怒批教練「非常可惡，令人髮指」，盼重懲重判，還家長、孩子一個公道；但不少網友不買單，湧進臉書留言怒批她「每次只會震怒」，更有人諷「幸福的城市怎麼一直在震怒呢」？

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盧秀燕今天上午出席台中市政府附設員工子女托嬰中心完工暨開幕典禮，被問及「狼教練」案，僅說「今天麻煩FOCUS（聚焦）在這邊，台中市打造中部政府機關第一個公托不容易」。

台中市昨驚爆有棒球教練向指導的少棒隊球員伸魔掌，傳有逾百名學童受害，有逾25人提告，引發嘩然，因台中市議會逢總質詢期間，盧秀燕在第一時間在議場內對此痛批該名教練非常可惡，令人髮指，現在已羈押禁見，校方已解聘，盼檢察官、法官重懲重判，還家長、孩子一個公道。

她另要求教育局針對該教練任職期間接觸的所有學童全面調查，另針對受害學童加強輔導，第三也要請法制局成立法律協助小組，協助受害者、家長、教育局及校方追究，第四，全市擴大調查有前科教職員全面追查。

不過，因日前台中市才發生有警察進國小校園帶走疑持樂樂球棒打老師的學童，盧秀燕當時第一時間就震怒痛批老師及校長，引發輿論譁然後，隔天改口向老師道歉，昨日針對狼教練案又在市議會表示震怒，事後臉書湧入不少網友批判。

有人說，看到受害學生哭求家長不要去看被迫害影片就覺得心痛，孩子一輩子都無法抹去的陰影，「身為執政者可否幫幫百姓嚴惩這種惡魔」、「台中市怎會讓狼教練有機會向小學生伸魔手，到底校園發生什麼問題」？

更有不少網友對盧秀燕再次震怒大表不以為然，「每次都震怒，妳也只會震怒？ 震怒完了有什麼作爲」，「台中發生教練性侵學童，請問你震怒後就沒反應了，還好意思說是媽媽市長」；「只會刷民調第一，然後呢」、「這麼幸福的城市怎麼市長一直在震怒呢」？

盧秀燕上午被問及此事則指出，「今天麻煩FOCUS（聚焦）在這邊，台中市打造中部政府機關第一個公托不容易」，有決心就會成功，她下定決心打造員工幸福職場，各局處大家一起突破困難，「我們成功了」。

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國小棒球教練渉染指逾百學童，盧秀燕震怒，網批「幸福的城市為何一直在震怒」。（圖：擷自盧秀燕臉書）

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