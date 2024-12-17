為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    自曝吞16顆電池！中捷隨機砍人兇手怨「我是壞蛋、沒希望了」

    王姓護專生出庭說，自己「沒希望了」、「自己是壞蛋」，本月12日於看守所曾吞下16顆電池。（記者張瑞楨翻攝）

    王姓護專生出庭說，自己「沒希望了」、「自己是壞蛋」，本月12日於看守所曾吞下16顆電池。（記者張瑞楨翻攝）

    2024/12/17 14:56

    〔記者張瑞楨／台中報導〕20歲洪姓護理王姓專科學生，今年5月21日於台中捷運持刀隨機砍人，造成呂姓高中生等兩名乘客受傷，今天（17日）開庭時，他一度說，「我沒希望了」、「我自己是壞蛋」，還自曝本月12日於看守所曾吞下16顆電池，送至台中監獄附設培德醫院夾出來，他還強調，他自認是很乖的小孩，人生犯下最大的錯事就是這起案子，「我是護理人，使命是要救人，不是要害人」。

    中檢起訴指出，洪生於今年5月21日，持兩把刀子，在台中捷運綠線車廂內，隨機砍傷「長髮哥」許瑞顯和呂姓高中生，被乘客聯手制伏，台中地檢署認為他對社會不滿，又支持廢除死刑，想藉由殺人之舉，讓全國人民看到自己（想成名），特別選擇在北捷鄭捷殺人案10週年當天動手，甚至先買炸雞塊練習揮刀，顯示他有縝密的計畫，依殺人未遂、恐嚇公眾等罪名起訴。

    洪生案發後，中檢聲請羈押（未禁見），台中地方法院裁定時，認為他於偵查時嗆聲，出獄後將再殺人，台中地院於案發後准予羈押，不過，洪生受審時態度卻反覆不一，他曾宣稱對自己犯行深感後悔，他還表達自己未來想回歸社會的想法，但之後又否認犯行，還宣稱是不慎刺傷高中生。

    他於今天出庭時，還是否認起訴書的部分指控，針對檢方認為他買炸雞塊到汽車旅館練習揮刀殺人，他反駁說，只是要測試刀子的威力，沒有殺人的想法，而且他於案發之前，在捷運站的廁所內吞下84顆藥物，感覺自己輕飄飄，沒有辦法控制自己行為，但他並非真心殺人，亦無傷害他人之意。

    他強調，自己12日在看守所內吞下16顆電池，13日被夾出來，昨日才剛離開培德醫院，認為自己已無希望，「我自己是壞蛋，不配活在這個世界上」，自己遭受他人的霸凌，卻都沒有人看到，他想要犯下一宗大家都能看到的刑案，才會傳簡訊給霸凌他的老師，現在他知道自己用錯方法，他願意承擔錯誤，但是霸凌我的人還在外面，好像沒他們的事情，他認為不公平。

    針對洪生否認殺人犯意部分，蒞庭檢察官強調，他是有計畫性預謀犯案，攻擊被害人胸部、頭部等致命要害，聲明法官從重量刑，全案預計26日宣判。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播