自曝吞16顆電池！中捷隨機砍人兇手怨「我是壞蛋、沒希望了」

王姓護專生出庭說，自己「沒希望了」、「自己是壞蛋」，本月12日於看守所曾吞下16顆電池。（記者張瑞楨翻攝）

2024/12/17 14:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕20歲洪姓護理王姓專科學生，今年5月21日於台中捷運持刀隨機砍人，造成呂姓高中生等兩名乘客受傷，今天（17日）開庭時，他一度說，「我沒希望了」、「我自己是壞蛋」，還自曝本月12日於看守所曾吞下16顆電池，送至台中監獄附設培德醫院夾出來，他還強調，他自認是很乖的小孩，人生犯下最大的錯事就是這起案子，「我是護理人，使命是要救人，不是要害人」。

中檢起訴指出，洪生於今年5月21日，持兩把刀子，在台中捷運綠線車廂內，隨機砍傷「長髮哥」許瑞顯和呂姓高中生，被乘客聯手制伏，台中地檢署認為他對社會不滿，又支持廢除死刑，想藉由殺人之舉，讓全國人民看到自己（想成名），特別選擇在北捷鄭捷殺人案10週年當天動手，甚至先買炸雞塊練習揮刀，顯示他有縝密的計畫，依殺人未遂、恐嚇公眾等罪名起訴。

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洪生案發後，中檢聲請羈押（未禁見），台中地方法院裁定時，認為他於偵查時嗆聲，出獄後將再殺人，台中地院於案發後准予羈押，不過，洪生受審時態度卻反覆不一，他曾宣稱對自己犯行深感後悔，他還表達自己未來想回歸社會的想法，但之後又否認犯行，還宣稱是不慎刺傷高中生。

他於今天出庭時，還是否認起訴書的部分指控，針對檢方認為他買炸雞塊到汽車旅館練習揮刀殺人，他反駁說，只是要測試刀子的威力，沒有殺人的想法，而且他於案發之前，在捷運站的廁所內吞下84顆藥物，感覺自己輕飄飄，沒有辦法控制自己行為，但他並非真心殺人，亦無傷害他人之意。

他強調，自己12日在看守所內吞下16顆電池，13日被夾出來，昨日才剛離開培德醫院，認為自己已無希望，「我自己是壞蛋，不配活在這個世界上」，自己遭受他人的霸凌，卻都沒有人看到，他想要犯下一宗大家都能看到的刑案，才會傳簡訊給霸凌他的老師，現在他知道自己用錯方法，他願意承擔錯誤，但是霸凌我的人還在外面，好像沒他們的事情，他認為不公平。

針對洪生否認殺人犯意部分，蒞庭檢察官強調，他是有計畫性預謀犯案，攻擊被害人胸部、頭部等致命要害，聲明法官從重量刑，全案預計26日宣判。

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