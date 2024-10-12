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快！中市機車駕訓加碼名額搶光 交通部1300元補助還有

中市府加碼機車駕訓課程訓練費1500元名額已用罄。（交通局提供）

中市府加碼機車駕訓課程訓練費1500元名額已用罄。（交通局提供）

2024/10/12 22:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市8月1日起推出加碼機車駕訓課程訓練費，原訂4個月計畫，不到兩個月名額全數用罄，不少民眾來電反應希望增加補助名額，對此，交通局表示，台中加碼補助1500元名額已用罄，交通部補助1300元計畫還有名額，民眾仍可把握機會申請。

市府今年推出民眾到普通重機駕訓班參加駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，即能享有市府加碼訓練補助1500元，加上交通部補助1300元訓練費，共計2800元補助費用，減輕荷包支出。

交通局長葉昭甫指出，8月推出時適值暑假期間，很多大學新鮮人與剛畢業進入職場的上班族需要機車當代步交通工具，民眾搶報名，補助名額1000人快速使用完畢。

葉昭甫表示，機車死傷事故居高不下，且18至24歲年輕族群交通死傷事故情形持續偏高，佔比近3成，高於其他年齡層，進一步分析事故原因，大都與交通安全觀念不足有關，凸顯機車駕駛訓練課程的重要性。

台中市今年首度加碼補助機車駕訓費用，總計補助1000人各1500元，促使今年詢問機車駕訓課程出現報名熱烈，帶動參加機車駕訓課程人數，由於台中市未限制僅有市民可參訓領取補助，吸引周邊縣市前來參加機車駕訓班。

葉昭甫指出，民眾在騎乘機車前參加駕訓課程，可先接受完整的學科術科教學及防禦駕駛觀念，增進騎乘技能，學習正確用路安全觀念，今年加碼補助名額提前用完，明年將再爭取加碼補助，但目前交通部補助1300元計畫仍有名額，有需求的民眾可報名，可上網至「監理服務網」查詢各縣市考試報名、駕訓班、開設普通重型機車班業者，或洽詢交通部公路局台中區監理所。

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