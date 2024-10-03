台中霧峰路爛小朋友摔傷 民怨市府：F1賽車表演路才會鋪平

霧峰區柳豐路路面損壞到處是補丁，因回舖品質不佳高低不平，發生小朋友摔傷意外。（記者陳建志攝）

2024/10/03 17:21

首次上稿15:15

更新時間17:21（新增市府回應）

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰區柳豐路是光復國中小、亞洲大學學生上下學必經的道路，不過因路面破損，不但到處是補丁，路面更凹凸不平，近日就有媽媽載小孩行經這裡，因路面顛簸厲害，小朋友嚇到沒抓好從後座摔下去，整個臉都摔傷流血，民眾批評市府只有F1賽車要表演才會把路鋪平，其他路面凹凸不平沒人管，實在很悲哀。

霧峰一位媽媽，近日騎機車載小朋友經霧峰區柳豐路，行經光復國中小前的路段時，因路面顛簸上下震動得很厲害，坐在後座就讀國小的小朋友一時嚇到沒抓好，就從後座摔下車，所幸當時車速沒有很快，只有臉部擦傷的皮肉傷，因此上網貼出照片，提醒民眾行經柳豐路，尤其是接送小朋友要小心。

民眾看到紛紛表示，霧峰柳豐路的路況確實差，除建議這位媽媽申請國賠，並批評市府請F1賽車來台中表演時，就把整條市政路鋪得很平，老百姓要走的路則永遠坎坎坷坷，老百姓真的很可憐。

記者今天到場察看，整條柳豐路從中正路到福新路間路段到處是破損後回舖的補丁，其中光復國中小前的路段更是嚴重，短短不到200公尺，大大小小回補的補丁超過100個，整個路面顛簸高低不平，部分路面還因回舖品質不佳出現明顯高低不平的狀況，騎士一不小心確實容易摔傷。

市府建設局表示，霧峰柳豐路已列入近期燙平計畫，並積極爭取交通部公路總局補助核定，將從中正路到亞洲大學進行道路改善長度約603公尺，人行道改善長度約為446公尺，總計經費約3142萬元，目前辦理招標作業中，預計年底前開工。

另靠近中正路口前的路面有下陷變形的狀況，為維護往來人車安全，將先派工進行局部刨封，預計10月中旬前完成改善。

霧峰區柳豐路路面老舊破損，到處都是大大小小的回舖補丁。（記者陳建志攝）

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