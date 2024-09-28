貧困家庭缺電鍋、微波爐 家扶募心願禮物

南台中家扶中心將於12月7日在大仁國小與中山國中舉辦愛心市集義賣，招募100攤的愛心攤主，也募集全新、9成新義賣物資。（南台中家扶中心提供）

2024/09/28 20:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕天氣轉涼進入秋冬季節，南台中家扶中心啟動歲末送暖專案，為扶助家庭準備電鍋或微波爐，或購物券（三擇一），期待匯聚大眾愛心資源，鼓勵認捐「心願禮物」，禮物一份1700元，幫助服務的1050個家庭生活。

南台中家扶中心表示，目前服務1050戶家庭，超過1600位孩子，其中單親家庭高達3分之1，有逾7成的家庭月收入更不到3萬元，三餐難以溫飽，只能使用老舊電器，生活安全更沒有保障。

社工調查扶助家庭的心願，以電鍋、微波爐以及購物券為主，因為多數家庭的電鍋老舊、電線外露，仍繼續使用，有安全問題又耗能耗電、不環保；部分家長工作早出晚歸，希望有微波爐或電鍋，孩子能將飯菜加熱、烹煮，方便又安全，如果有微波爐跟電鍋，能吃到熱騰騰的飯菜，不用再常吃罐頭，大人小孩能兼顧營養。

有些家庭則期待拿到購物券，因為孩子成長快，衣物、外套、鞋子很快不合穿，有購物券能帶孩子去選購。

像就讀小學的阿哲與涵涵兩兄妹，媽媽為中國籍配偶，爸爸因車禍癱瘓，生活無法自理，生活重擔落在媽媽身上，仍細心照料一家人，由於先生癱瘓後牙口萎縮，每天將白粥、碎菜、肉末等再用果汁機打碎，並分裝小盒，使用電鍋加熱後餵餐，電鍋成為家中的必備物品，但電鍋老舊常故障，就很期有一台新電鍋。

南台中家扶中心也將於12月7日在大仁國小與中山國中舉辦愛心市集義賣，招募100攤的愛心攤主，也募集全新、9成新義賣物資，包括穿飾類、家用品類、育樂器材類、生活用品類等，功能正常，無重大汙損，預計10月15日後開始收受，愛心市集收入將作為歲末送暖專案之用，為貧困家庭實現心願禮物，也鼓勵善心個人或公司社團，一起投入響應，捐款3萬到20萬，可成為贊助、協辦、合辦或主辦單位。

南台中家扶中心往年舉行冬季愛心市集。（資料照，南台中家扶提供）

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