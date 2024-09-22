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    霧峰YouBike站再增3站 克服路寬停車柱改斜置

    市議員張芬郁為讓霧峰YouBike借還更方便，爭取設置舊正活動中心站，為節省空間還將停車柱從垂直改成斜放。（記者陳建志攝）

    市議員張芬郁為讓霧峰YouBike借還更方便，爭取設置舊正活動中心站，為節省空間還將停車柱從垂直改成斜放。（記者陳建志攝）

    2024/09/22 17:23

    〔記者陳建志／台中報導〕為彌補霧峰區公車路網機動性不足，保障偏鄉地區民眾、學生的日常通行，民進黨台中市議員張芬郁積極推動在人口密集處設置YouBike站點，近日包括舊正活動中心站、萬豐國小站及甲寅老人公園站都啟用，其中舊正活動中心站，更為了維持汽機車正常通行，將YouBike停車柱調整成斜放，藉以減少占用道路面積，獲得民眾好評。

    市議員張芬郁指出，霧峰區面積遼闊，導致較偏遠地區的大眾交通路網薄弱，常接獲民眾反應出入不便，為克服公車站過於分散，積極爭取在人口居住密集處以及學校、公園附近增設YouBike站點。加上此次新增的3個站點，目前霧峰區共設有23個YouBike站點，還有7個里內完全沒有設置站點，亟需來改善。

    張芬郁表示，今年8月中成功爭取在霧峰中投西路新豐路口設立YouBike站，以銜接一旁的「舊正社區停車場」公車站，盼能改善該區的交通運輸轉乘環境。不過當地居民反映，因社區內沒有YouBike站，就算下公車後騎腳踏車返家，但根本沒地方還，因此民眾多選擇維持以汽機車方式通勤。

    張芬郁表示，為了讓YouBike站使用率提高，積極爭取在舊正社區內增設YouBike站，但因社區內人口多、房屋密集、道路狹窄，空地尋覓困難，經協調終於在舊正活動中心旁增設站點，為了不影響汽機車通行，決定將停車樁以斜向設置，共設置了15個YouBike停放柱。

    市府交通局表示，45度斜放的停車柱僅佔道路1.4米寬，相較90度設置需佔1.7米寬，有效增加車輛通行空間。當地居民也對該站的設立樂見其成，表示現在有了YouBike站後，無論是要前往公車站轉乘，或是去附近公園，都更加方便。

    張芬郁表示，除舊正活動中心站，另外還爭取設置萬豐國小及甲寅老人公園站2站，每站均設有超過10個停車柱，腳踏車數量充足，提供鄉親通勤、通學及遊憩來使用，讓中短距離的移動不用再被公車時間限制，民眾可以更加彈性出行。

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