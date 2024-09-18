百年古蹟台中州廳修復完成 明年底文化局進駐

百年國定古蹟台中州廳修復完成，拍板明年底文化局進駐。（記者蘇孟娟攝）

2024/09/18 22:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕百年國定古蹟台中州廳閉館修復近4年，再利用方向拍板一半空間作文化局辦公廳舍，恢復原州廳公家辦公廳舍功能，另一半保留做展覽空間，目前再利用計畫送文化部審查，目標明年底文化局正式進駐；民進黨在地議員黃守達與江肇國憂州廳與大屯郡役所再利用欠缺整體規劃概念，恐失去帶動舊城區發展動能效益，國民黨在地議員張彥彤則認同州廳保留辦公廳舍，搭配週邊的大屯郡役所等建築群做招商引進文創等商業功能，等於該區塊可以新舊功能並存共榮。

台中州廳自2020年啟動修復，去年已完成主體建築修復，再利用規劃備受矚目，台中市長盧秀燕考量台中州廳從啟用至戰後一直是市府辦公廳舍所在，加上地方意見盼「市府回歸」活絡週邊經濟，推翻前市長林佳龍推動的「國立台灣美術館台中州廳園區」計畫，決定保留辦公廳舍功能，日前拍板修復後半數空間由文化局單一局處進駐，恢復原公務辦公廳舍功能，另半數保留個展覽空間，再利用方向符合文資建築屬性，再利用計畫已提報文化部審核，若通過即能啟動內部空間及景觀設計等二期工程。

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文資處指出，目標在明年底前讓文化局進駐辦公，至於保留的展覽空間將不另做城市博物館或當代藝術館，由文化局彈性規劃多元展覽；台中州廳修復再利用將全數保留公共使用，僅有一小部份留作「咖啡站」，讓前來洽公者小憩，包括文創等商業空間則全數集中到州廳旁的大屯郡役所及州廳附屬建築群。

黃守達指出，台中州廳之於舊城區原可扮演帶動舊城區發展的引擎角色，但如今號稱恢復辦公廳舍功能，卻僅有單一局處進駐，雖保留半數空間作展覽，卻提不出具體展覽方向，所謂彈性多元利用根本只曝露市府對該空間再利用根本「沒有想法」。

江肇國也強調，台中州廳週邊是舊城區最具價值的區塊，原本應以州廳為中心發揮帶動舊城區活化的動能，但盧市府端出的再利用規劃，未見對該區有整體規劃，看不到帶動舊城發展的前瞻性，甚至週邊文資建築再利用「各做各的」，未能發揮群體效益；包括黃守達與江肇國均強調，市府應有更高層級的單位跨局處整體規劃，該舊城區有機會藉台中州廳帶動整體發展。

張彥彤則認為，台中市政府遷至新市政大樓後，週邊商家沒落，地方均盼恢復辦公廳舍功能，支撐該區基本人潮，現又有大屯郡役所及州廳附屬建築群引進文創等商機，勢可吸引年輕人進來，未來新舊功能共存共榮，有助活絡舊城區。

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