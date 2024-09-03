台中「好孕專車」明年上路 孕媽咪每趟補助200元

盧秀燕宣布，台中市明年元旦起推出好孕專車補助。（記者蘇孟娟攝）

2024/09/03 19:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政會議通過明年度總預算，總預算歲入1814億餘元，歲出1908億億餘元，預算支出較今年度增加約135億餘元，市長盧秀燕說，預算增加主要是人口增加及新增市政項目等所致，其中，明年起推出「好孕專車」補助，孕婦可申請搭車產檢等；社會局指出，每趟次補助200元，每人最高可申請30次、6000元補助。

台中市政會議今天通過台中市明年度總預算，歲入1814億3050萬餘元，歲出1908億1030萬餘元，歲入歲出短差93.79億，將以賒借弭平。盧秀燕說，雖然歲入歲出仍有短差，市府支出增加但舉債規模比去年的94.5億減少，明年舉債略減0.7億餘元，顯示財政紀律控制下市府財政持續進步。

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盧秀燕指出，附屬單位預算案收入規模為1520.23億元，支出規模為1059.68億元，支出較今年度增加62.70億元。

盧秀燕說，明年預算支出增加主要因人口增加，為提升市民福祉，打造宜居城市，經濟發展支出較今年度增加74.29億元；推動捷運藍線及西屯區中清路乙種工業區周邊道路4（15M-2北側）等重大建設；市民很喜歡的雙十公車及YouBike前30分鐘免費並大量建置站點，她上任時台中市YouBike大約僅有300個站點，現增設為1300個站點，明年增編5000萬預算，讓市民使用。

社會福利支出增加25.61億元，盧秀燕說，明年台中市新推好孕專車服務，提供孕婦舒適便利的乘車需求；敬老愛心卡也則加2億元預算。台中人口激增新建學校，取得南屯區文中52新設校用地及興建南興國中、南興國小及廍子國中第一期工程，全面更換國中小為可調式桌椅，並引進外籍英語教師等。

台中市是六都中唯一沒有「好孕專車」補助，不少孕婦反映爭取，市府從善如流，明年起推出好孕專車補助，社會局長廖靜芝指出，婦女懷孕到新生兒滿6個月期間可申請好孕專車，每趟補助200元，最多可申請30次、補助上限6000元，估有1.1萬孕婦受惠，明年編7000萬餘元補助「好孕專車」。敬老愛心卡現今有效卡為47萬張，但台中市每年增加約2萬名65歲以上銀髮族，加上敬老愛心卡新增可搭鐵路等運輸，明年度預算再增2億元。

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