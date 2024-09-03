為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

台中熱褲妹騎30萬「忍者」帥氣上路 掛假牌跑給警察追理由超瞎

賴女騎乘「忍者」400黃牌重機帥氣上路。（警方提供）

賴女騎乘「忍者」400黃牌重機帥氣上路。（警方提供）

2024/09/03 10:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓妙齡女子，日前騎乘「忍者」400黃牌重機帥氣上路，行經西屯區時因違規被盯上，她假裝配合卻趁機加速逃逸，員警唯恐追逐中衍生危險，蒐證後逕行舉發，事後竟發現該機車懸掛假車牌，近日經通知到案她聲稱怕違規被開罰才掛假牌，詢後仍依偽造文書罪嫌法辦。

台中市第六分局今天指出，該分局何安派出所警員劉益志，上週五巡經西屯區中平路一帶時，發現20歲賴女穿熱褲騎乘大重機轉彎未打方向燈，立即上前示意攔車受檢，賴女看警方靠近先假意配合放慢速度，接著趁前方路口紅綠燈轉換時，一溜煙加速逃逸。

劉員見狀鳴笛追趕，但賴女車速過快且沿路不斷超速、闖紅燈違規，試圖擺脫員警追緝，殊不知行徑都已遭路口監視器拍下，劉員擔心繼續尾隨恐發生其他用路人危險，以蒐證後逕行舉發方式查辦，未料查證過程中牌時，卻發現賴女使用偽造車牌，近日才確認賴女車籍、身分通知到案。

經查，賴女騎乘的是Kawasaki Ninja「忍者」400黃牌重機，新車要價約30萬，卻懸掛粗劣的壓克力製假車牌，從事服務業的賴女供稱，因騎車外出怕違規被開單，便上網詢問有無規避的方式，該假牌則是網友無償提供，但因已逾違規告發時限，全案詢後依行使偽造特種文書罪，函請台中地檢署偵辦。

第六分局強調，將持續針對違規案件嚴加取締，強力查緝販賣假車牌來源，也提醒民眾不要觸法，使用偽變造車牌，依法可處3600元以上至1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照，並依涉犯刑法偽造特種文書罪移送法辦。

警方事後查出賴女懸掛假牌，依偽造特種文書罪送辦。（警方提供）

警方事後查出賴女懸掛假牌，依偽造特種文書罪送辦。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
踹倒停車格內黃牌重機 男子被逮到全推「不知道」
2024/05/28 11:05

踹倒停車格內黃牌重機 男子被逮到全推「不知道」
不要命了！凱米狂風驟雨 黃牌重機雙載國道狂飆
2024/07/25 16:54

不要命了！凱米狂風驟雨 黃牌重機雙載國道狂飆
impression

樸翔初耘 中壢SOGO商圈 南園二路全新成屋
居酒屋老闆炫車下場慘！老外酒後騎走 害黃牌重機扣牌2年
2024/06/22 16:23

居酒屋老闆炫車下場慘！老外酒後騎走 害黃牌重機扣牌2年
「改管猴」進化成「改管黑悟空」？ 中警抓噪音車逾半是紅黃牌重機
2024/08/27 13:43

「改管猴」進化成「改管黑悟空」？ 中警抓噪音車逾半是紅黃牌重機
impression

全台指標大案「元利四季莊園」 1.2萬坪複合造鎮 全齡森活新典範
臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播