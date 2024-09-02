F1賽車展演9/28台中見 搭中捷彩繪車廂體驗飆速感

中捷賽車彩繪車廂可跟賽車展演賽車手角田裕毅同框拍照。（記者蘇孟娟攝）

2024/09/02 16:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣首度迎來一級方程式賽車（F1）展演，2024年「Red Bull Showrun」選台中作為亞洲唯一的舉辦城市，28日將封台中市市政路飆速，台中捷運公司今「Red Bull Showrun」彩繪車廂亮相，台中市長盧秀燕親開箱，車廂內有賽車跑道、燒胎痕跡，還有當天演出的賽車手角田裕毅肖像同框，她邀民眾搭捷運提前感受飆速感；因當天將湧入3萬人觀看，盧秀燕也籲邀民眾到台中搭捷運看賽車。

Red Bull Showrun F1賽車展演首度在台灣展演，訂9月28日中午12點到下午2點演出，選台中市市政路當賽車跑道，台中市政府配合屆時西屯區市政路從文心路到河南路段封路2.2公里，其中1公里為演出場地，兩側慢車道、人行道為觀賞區；台中市運動局預告，F1冠軍車隊將安排3趟次展演，包含直線加速、燒胎、甜甜圈式繞圈等。

請繼續往下閱讀...

因台中捷運綠線正好行經賽車展演地點，中捷配合爭取授權推出捷運Red Bull（紅牛）車隊彩繪車廂，今日盧秀燕親開箱體驗，介紹車廂內「市政路」路標、列車地板變賽道以及地上有燒胎痕跡及將前來示範的Red Bull車隊現役賽車手角田裕毅肖像等，盧秀燕在現場逐一拍照打卡，也邀民眾搭乘打卡提前體驗賽車氛圍；賽車彩繪列車自今日開始行駛至9月30日。

盧秀燕說，紅牛車隊在美國選擇華盛頓、在日本選擇東京、在捷克選擇布拉格舉辦，地點多都在首都舉行，台灣首選台中，證明台中在世界眼中有首都級的表現；這場賽車展演3萬票券秒殺，近8成是從外地抵達台中的遊客，台中各局處攜手推出食、宿、遊、購、行優惠，包括超過200家特約店家、國運中心2人同行1人免費、公車捷運單日票最低63折、限量Red Bull授權悠遊卡、台中通APP答題挑戰抽原廠模型車與住宿券，以及逢甲、一中商圈限量500元優惠券等6項好康。

此外，因當日將湧3萬人進場觀看賽車展演，盧秀燕也呼籲民眾Red Bull 呼籲大眾搭乘捷運到現場最便利，可在水安宮站或市政府站下車。

立法院副院長江啟臣今日也參與開箱，他說，「因為台中NO.1，所以才有F1」，顯示台中已與全球其他國家首都並駕齊驅，具備台灣「首都級城市」的能量與實力。

台灣首見F1賽車展演台中將登場，中捷彩繪車廂列車地板變賽道，今起可搭乘拍照打卡。（記者蘇孟娟攝）

台灣首見F1賽車展演台中將登場，搭中捷彩繪車廂有賽道、賽車手體驗飆速感。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法