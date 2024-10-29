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    鳥叫聲擾人 大里公所砍樹驅趕

    烏群往隔鄰社區的電線桿聚集。（李天生提供）

    烏群往隔鄰社區的電線桿聚集。（李天生提供）

    2024/10/29 05:30

    鳥群反跑到隔鄰社區 聚集電線上繼續嗚叫 民眾批根本是「以鄰為壑」

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕樹木多的社區吸引鳥群棲息，但嗚叫聲常擾人清夢，民進黨議員李天生昨天在市議會質詢，指夜鷹、八哥、麻雀等鳥類不僅白天吵雜，晚間更是叫個不停，擾人清夢，市府應有因應之道；此外有民眾向大里公所反映，公所竟大幅修樹，砍除枝幹來驅趕，鳥群反而跑到隔鄰繼續嗚叫，痛批根本是「以鄰為壑」；農業局長張敬昌表示，試用雷射驅趕相當有成效，未來將全市試用。

    公所：修剪成效不太佳 已改植綠籬

    大里區公所表示，由於過去有民眾反映，鳥群聚集樹上太吵才進行修剪，但成效不太佳，加上樹木太大影響道路，因此移植部份樹木，改植綠籬。

    議員李天生指出，很多民眾反映被鳥叫聲吵的睡不著覺，夜鷹、八哥、麻雀等鳥類不僅白天吵雜，晚間更是嗚叫不停，影響民眾生活品質甚鉅，還會四處製造糞便，民怨不斷，尤其是大里十九甲地區最為嚴重。

    李天生更指出，有民眾反映後，大里公所將立元停車場附近一帶行道樹的樹頭砍除，藉此驅離鳥群，但是， 實情卻是鳥群飛到隔鄰地區，群聚在電線上繼續高歌、吟唱，讓民眾大表不滿，痛批是「以鄰為壑」。

    李天生質疑，砍樹驅鳥只是讓鳥群由A區移往B區，而且樹木枝葉還會繼續生長，鳥群還會再聚集，因此砍除枝幹並不會達到驅逐鳥群的作用，而且影響市容，農業局應提出具體有效的防治措施，解決民眾的困擾。

    農業局：雷射驅趕有效 將全市試用

    農業局長張敬昌表示，砍樹應該無法驅逐鳥群；目前群鳥鳴叫及亂排泄情形最嚴重的是在大里及潭子，但今年六月已經在潭子試驗成功，利用雷射方式驅趕鳥群，由於大里區民眾也有要求，因此下個月要到大里實施，將逐步推廣到台中市。

    張敬昌表示，過去驅鳥都是使用忌避劑，可以影響八哥等神經系統，但因為噴灑在樹上的忌避劑遇到下大雨就會流掉，因此就不再使用。

    市議員李天生指大里公所想要驅鳥，竟將立元停車場路樹大幅修剪，砍除枝幹。（李天生提供）

    市議員李天生指大里公所想要驅鳥，竟將立元停車場路樹大幅修剪，砍除枝幹。（李天生提供）

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