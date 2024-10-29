台中88歲總鋪師林福源出手 逾百桌外燴菜色超澎湃

林福源領軍辦桌，負責社口萬興宮荷葉仙師聖誕150桌外燴料理。（記者張軒哲攝）

2024/10/29 00:17

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市神岡區88歲總鋪師林福源，擔任廚師逾70年，能料理一桌功夫菜，他南北奔波辦桌半世紀，老年後，以故鄉神岡寺廟跟婚嫁宴席為主，26日夜間才負責烹煮社口萬興宮荷葉仙師聖誕150桌外燴料理，林福源表示，持續辦桌掌杓，是身體硬朗、延緩退化的不二法門。

26年次林福源出身神岡區社南里，他10來歲開始學習廚藝，1951年擔任外燴廚師，隨後自立門戶外燴辦桌，「福源師」遠近馳名，最遠從台中到台北辦桌煮菜。自己拿手菜以台菜為主，有米糕、肉排、封肉等，台中山線地區辦桌特色菜炸肉排，是外燴桌菜主力菜色之一，飽足又美味。

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林福源長年外燴，人際網絡綿密，四肢跟大腦都比同齡的銀髮族靈活，也看不出有88歲高齡。林福源說，外燴工作非常辛苦，兒女都沒人肯接手，除了備料烹煮，還要餐後收拾等，戶外工作悶熱克難，工時又長，很少年輕人肯學習，自己也沒有傳授廚藝給徒弟，但神岡地區的女性「水腳」（外燴臨時幫工），幾乎都是從他團隊培養的。

前神岡鄉民代表藍言輝說，「福源師」外燴料理一吃成主顧，他的拿手菜炒三鮮、米糕跟肉排都是親手製作，只要神岡地區有他的外燴辦桌，他都不缺席，雖不是米其林高級料理，能吃到這麼高齡的總鋪師掌廚的外燴，也算很有口福。

林福源能料理一桌功夫菜，持續辦桌掌杓，是身體硬朗、延緩退化的不二法門。（記者張軒哲攝）

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