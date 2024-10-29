檢視通學路徑 盧秀燕要求官員跟著學生走

大里區大元國小靠近內元路的人行道最近重鋪，學童開心上下學更安全。（記者陳建志攝）

2024/10/29 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天主持道安會報，教育局進行校園通學環境人本規劃設計專案報告，盧秀燕說，她以前送小孩到國小，當過導護媽媽，這項專案改善道路經費花快一億元，還沒看到完工後督導績效，要求官員跟著上下學路隊檢視通學路徑。

盧：改善花快1億 尚未看到績效

另由於廿七日在北屯區發生白姓男子撞死行人意外，盧秀燕特別要求交通局加強宣導年輕人不要無照駕駛，並要求教育局等局處不要解除宣導列管，持續透過學校課程強化學生交通安全觀念。

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教育局允查詢各校通學環境現狀

教育局昨晚強調，市長裁示後會查詢相關學校學童通學環境現狀，以安全角度檢視是否需改善，如有大規模改建需求，將尋求中央永續提升人行安全計畫協助，或跨局處協調進行改善。

道路交通安全會報昨天下午舉行，交通局長葉昭甫、警察局長李文章督導業務週報，教育局進行專案報告，內容提及從二○一九年起，四年來陸續改善市區一百廿三所學校行人穿越道鋪面並打通騎樓通學路徑，盧秀燕當場批評說，這項專案改善道路經費花快一億元，完工後沒看到後續績效督導，並說「自己以前送小孩到國小，當過導護媽媽」，要求官員跟著上下學路隊檢視通學路徑。

盧秀燕表示，每所國小都有放學路隊，學區周遭有通勤路徑，孩子回家沿路是否有攤販林立，或被汽機車佔道被迫走到路中間，最簡單方式就是跟路隊，用學生路隊檢視是否有人車爭道情形。

教育局指出，陸續改善大甲區華龍國小等一百廿三校退縮騎樓地及無遮簷人行道修繕工程，也增設庇護島並增置家長接送駐車彎（路旁停車區域），避免與汽機車爭道接送情形。

局處也簡報市區今年一至八月Al交通死亡事故下降人數為全國第一，跨機關結合道安宣導小組宣導有成，提案解除業務列管，盧秀燕當場拒絕，要求交通局加強宣導年輕人不要無照駕駛，需持續宣導用路人守法及學生交通安全觀念。

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