購物節活動不斷 小店家用電卻萎縮

產業用電10月調漲12.5%，台中估工業用電年增百億支出，議員斥錯誤政策讓人民苦哈哈。（記者蘇孟娟攝）

2024/10/29 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕中市近年多家一般店面結束營業，民進黨議員施志昌昨天在市議會提出質疑，中市舉辦台中購物節、鍋烤節等大型活動，並未提升庶民經濟，從二○一六年至二○二三年，單就台中服務業用電量來看，是六都中減少最多的，減幅達一○．六八％，但百貨公司等大型賣場卻年年攀升，痛批慶典經濟爽到大商場，而小店家卻不斷萎縮；經發局長張峯源表示，服務業用電減少在於電子商務及外送業不斷掘起。

另外，國內十月電價拍板產業用電調漲十二．五％，國民黨議員林昊佑、黃佳恬、楊大鋐持苦瓜進議場，斥中央無能連連調漲電費，錯誤政策讓人民受苦；經發局長張峯源指出，估台中工業用電約年增百億元電費，平均每家企業電費年增五十萬元，將持續向中央反映地方心聲。

請繼續往下閱讀...

議員施志昌表示，服務業用電量可以反映現在服務業發展的狀況，單以台中服務業用電量來看，從二○一六年至去年來看，中市是六都中服務業用電量減少最多的，減幅達一○．六八%，最少的是桃園，僅減少○．八九％，尤其二○二二年時，台中服務業的用電量是五十九億度，但到了二○二三年降到不到五十七億度電，顯見慶典式的活動，未提振中市服務業。

經發局表示，主因為各行各業配合政府節能減碳而自主節電，因此降低台中市總用電量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法