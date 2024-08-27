米其林指南揭曉 中市30家入選餐廳 這8家首度入榜

「卉寓」以季節性菜單以台灣家常料理為基礎，融合西式烹煮技巧，呈現料理新風味。（記者張軒哲攝）

2024/08/27 19:06

〔記者張軒哲／台中報導〕2024米其林指南公布今日下午揭曉，星級餐廳台中市9家上榜，另有30家入選餐廳，今年度台中新入榜有卉寓、阿禧師懷舊餐館、在來、瀞、發愣吃、UNA-VERSE、FIRNS及小樂沐，是目前僅次於台北擁有最多米其林餐廳的城市。

台中市府觀旅局指出，今年度台中入選餐廳共卅家包含：膳馨、潔、響海鮮、KR Prime Steak、橡木炙烤牛排館、千味海鮮、与玥樓、元、鳥苑、飛花落院、滿堂、淇里思、京華煙雲、東方龍、溫叨、菇神、梅子、PI、FReNCHIE FReNCHIE、地坊、豬肉榮小料理及越南你好，另有新入榜的卉寓等8家。

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新名單中，「卉寓」主廚陳莛諭在澳洲進修其料理技巧，以季節性菜單打造家常料理，今年並榮獲「米其林指南年輕主廚大獎」殊榮；「發愣吃」麵食依據風味劃分為蒜辣、椒麻與主廚精選三個種類；「在來」碗粿以冷食供餐並使用每日研磨米漿製作，粿體呈現彈性和米香；「小樂沐」為現代法國菜，料理中能品嘗到主廚運用香料與時令蔬菜結合的心思；「瀞」以各國融合技法烹調菜式，並透過茶湯飲品引出食物風味。

「阿禧師懷舊餐館」擅長鵝肉調理，鵝肉多汁可口；「FIRNS」使用在地食材並依當日漁獲設計菜色，餐後另有富有季節特色的甜品；「UNA-VERSE」為創新甜點餐廳，以天然食材創造出一道道極具藝術氣息的甜品。

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