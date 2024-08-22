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星巴克喝到刺刺的！竟是蒼蠅和死蛆 台中女崩潰：染急性腸胃炎

一名網友爆料，在台中中清店星巴克購買的飲料內，喝到完整的蒼蠅和蛆寶寶！（擷取自「黑色豪門企業」）

一名網友爆料，在台中中清店星巴克購買的飲料內，喝到完整的蒼蠅和蛆寶寶！（擷取自「黑色豪門企業」）

2024/08/22 18:57

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖咖啡店「星巴克」時常推出促銷活動，吸引民眾購買。然而，有網友20日發文爆料，稱在台中中清店星巴克購買的飲料內，「喝到完整的蒼蠅和蛆寶寶！環境衛生堪憂！」星巴克則回應，門市皆有固定清潔消毒，夥伴製作均符合標準流程，正嘗試與顧客取得聯繫。

一名網友在Telegram「黑色豪門企業」爆料表示，她在20日下午4點前往中清路上的星巴克購買一杯「冰芝麻抹茶那堤」，然而，喝到晚上11點多，當最後一口吸上來時，竟感覺到詭異的口感。

原PO說道，「喝到最後一口時驚覺口感怪異，刺刺的，用舌尖去感受似乎還有細細的枝節，照鏡子才發現是一隻如女生小指般大小的『蒼蠅』，被咬破的肚皮甚至跑出數隻已經死亡的『蛆』」，令相當害怕昆蟲的她上吐下瀉，手腳也不自覺的顫抖。

原PO指出，半夜1點半時，胃部及食道仍感到不適，擔心造成腸胃損傷及其她疾病，前往大醫院掛急診，經診斷為「急性腸胃炎」。對此，原PO感到身心俱疲，「業者如此粗心地對待客人的飲品，非常之憤慨，有生之年再也不敢到星巴克消費了」。

事後，星巴克則回應，門市皆有固定清潔消毒，夥伴製作均符合標準流程，第一時間已與門市進行了解中，也提到門市並沒有接到消費者投訴，正嘗試與顧客取得聯繫。

台中市食安處表示，食安處將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。並提醒，民眾如遇店家衛生疑慮情事，可已拿證明向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。

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