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「台中通」APP使用評分未達平均值 數位局回應了

下載量逾236萬人次的「台中通」APP使用評分未達平均值。（台中市政府提供）

下載量逾236萬人次的「台中通」APP使用評分未達平均值。（台中市政府提供）

2024/08/14 20:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市致力建構智慧化城市數位治理，各機關共開發10個行動應用軟體（APP），但審計部審核，去年有3個APP月下載量不到2000人次；下載量最高、超過236萬人次的「台中通暨購物節」APP使用者評分卻未達平均值，審計部促檢討改善。台中市數位局指出，已強化優化APP功能改善。

台中市截至去年底，各機關開發包括台中公車、台中交通網、大玩台中等10個APP，累計下載413萬餘次，審計部審核發現，台中水情、台中長照及施工管理e化等3個APP平均月下載量低於2000次，施工管理e化APP甚至月平均下載量僅67次，被要求檢討優化或下架。

此外，各APP在2023年的整體使用者平均評分為3.45分（滿分5分），超過236萬人次下載的「台中通暨購物節」APP，去年使用者評分卻低於平均值；台中垃圾清運大車隊APP評分也低於平均值。台中審計部促數位局釐清問題癥結，積極改善，精進服務品質。

台中市數位局長林谷隆指出，「台中通暨購物節」APP前身是「台中購物節」，去年7月才轉型，源起於購物節民眾登錄發票兌獎使用，他不諱言，不少沒抽到獎的民眾會留負評。

林谷隆說，轉型後的「台中通暨購物節」APP已強化兌獎之外的功能，包括疫苗預約、繳費功能等，另結合市府舉辦大型活動如台中鍋烤節等，盼提供更多元功能讓民眾使用，逐漸改善評分情況。

他說，台中通APP自去年到今年四度獲包括亞太永續行動獎等國際大獎，深受專家肯定，未來將持續擴增及優化讓服務更便民。

至於下載量偏低的「施工管理e化」APP，服務對象不是一般大眾，屬工程單位申請，因此申請件數有限，已下架調整到改用網頁版申請相關作業。台中長照APP服務對象也屬特殊族群，仍有存在需求，已請衛生局加強優化。台中水情APP現行功能多元，將協助更優化介面，讓更多人運用。

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