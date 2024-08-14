檳榔攤斜槓「總統大選簽賭站」 2組頭及賭客下場曝

陳姓和歐姓組頭在檳榔攤設總統大選簽賭站，被南投地院判刑，江姓賭客也判拘役和罰金。（資料照）

2024/08/14 19:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕陳姓和歐姓男子以檳榔攤作為簽賭站，看好總統大選賭盤會賺錢，由歐男找賭客，告知以「賴蕭配是否贏侯康配100萬票」來下注，歐男找到江男下注50萬元，收取5％手續費，歐男可抽6到7成，陳男則可抽3到4成，但簽賭站選前被南投檢調破獲，南投地院近日將陳男、歐男各判刑5月。

46歲陳姓男子和49歲歐姓男子2019年開始合夥經營簽賭站，去年12月兩人合作設總統大選賭盤，下注站設在陳男開的檳榔攤，而拉線架網站則由歐男負責，並且去開發客戶，找人來簽賭下注。

歐男以LINE找人簽賭，告知這次是以「賴蕭配是否贏侯康配100萬票」為下注標的，可賭會贏百萬票，也可下注賭不會贏百萬票。去年12月13日江姓賭客下注50萬元，等開票後再結算及收賭金。江男要先繳5％手續費，即2萬5000元，歐男先抽6到7成，其他給陳男。

南投檢調今年1月9日獲得線報，持搜索票到歐男、陳男住處和檳榔攤搜索，查到江男下注訊息，也查到歐男與其他賭客對話紀錄，偵辦後將歐、陳、江3人起訴。

南投地院法官審理後，審酌3人都坦承犯行，將陳男和歐男各以賭博罪、以總統選舉結果為標的的賭博罪，各判刑3月和4月，合併應執刑5個月，褫奪公權1年，而賭客江男則各判罰金2萬元和拘役30日。

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