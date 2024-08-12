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中市府興建員工托嬰中心推動幼托2.0 輔導企業在公司內設置

市長盧秀燕視察員工托嬰中心（記者蘇金鳳攝）

市長盧秀燕視察員工托嬰中心（記者蘇金鳳攝）

2024/08/12 17:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓員工安心上班，台中市政府投入1千多萬經費，規劃於市政大樓一樓，以探索「洞穴」為設計主題的員工子女托嬰中心，預計10月中旬招生，12月底收托營運，可收48名嬰幼兒。

市長盧秀燕今天視察工程，表示市府拋磚引玉，推幼托2.0版，先為市府員工設置托嬰中心，再輔導員工人數到達一定人數的企業，也能在公司設托嬰中心，除了可留住人才，避免塞車也能節能減碳。

中市府員工子女托嬰中心，以公設民營方式設置，提供日間托育服務，班級數規劃為大、中、小3個班，各招收16名，共計48名 ，以中市府各機關現職員工之子女或孫子女為收托對象，基地面積約293.16平方公尺，空間規劃包括玄關落塵區、行政保健區、室內大中小寶活動區等。

盧秀燕今天在視察工程表示，她上任時公托只有5個，現已到45個，將朝60個邁進。她表示，希望能推動托幼2.0，但要從市府本身做起，經詢問市府員工，有超過一半的員工希望有托嬰中心，在人事處、秘書處、社會局及建設局的合作之下，市府的員工子女托嬰中心8月1日動工，預計年底完工，成為中部各縣市第一個縣市政府為員工設托嬰中心。

盧秀燕表示，未來將輔導員工人數到達一定的企業，也在公司內設托嬰中心，讓員工安心上班，不必因接送花時間在路上塞車，也能節能減碳。

盧秀燕視察員工托嬰中心工程（記者蘇金鳳攝）

盧秀燕視察員工托嬰中心工程（記者蘇金鳳攝）

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