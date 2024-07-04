鶯歌鳳鳴公托啟用 收托40人快報名

鶯歌區鳳鳴公共托育中心昨天啟用，教學課程結合在地陶瓷文化。（新北市社會局提供）

2024/07/04 05:30

招收0到2歲嬰幼兒 報名人數若超過 7月26日抽籤公告結果

〔記者陳奕劭／新北報導〕鶯歌區鳳鳴公共托育中心昨天啟用，是新北市第一二三家、鶯歌區的第二家公托，由中華傳統文化教育推廣協會承辦，可收托四十名○到二歲的嬰幼兒，網路報名時間自即日起至七月廿三日下午五點；新北市長侯友宜表示，會持續增設公托，打造友善育兒城市。

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23日下午5點網路報名截止

侯友宜參加鳳鳴公共托育中心開幕式並參觀教室，因為仍在招生中，市府因此邀請鶯歌區第一家公托中心的幼兒們到場，侯友宜與幼兒們互動、說故事，他說，去年一二○家達標不是結束，而是另一個開始，市府繼續活化學校餘裕空間，在國中小校舍內設置公托，讓孩子從出生到畢業穩定發展，也減輕家長的經濟負擔。

他指出，新北市已設立三六六處托嬰中心（一二三處公托、二四三處私托），共提供收托名額一萬五八九八人，至今年六月底，新北市居家托育人員登記人數為七○三一人，家外托育率達四十三％，遠高於全國平均值，感謝民間、幼教團體投入照顧，讓孩子快樂成長；另外，新北市今年將再增設淡水淡海托育中心，預計至明年上半年在土城與中和等地，再增設三至四處的公托中心。

社會局長李美珍指出，鶯歌鳳鳴公共托育中心收托四十名○到二歲嬰幼兒，兒童與父母（或法定代理人）其中一人需設籍新北，即日起至七月廿三日下午五點開放網路報名，若登記人數超過收托名額，將於七月廿六日上午十點抽籤，下午二點公告結果。

結合在地陶瓷特色 融入課程

市府委託營運的中華傳統文化教育推廣協會理事長傅麗娜表示，協會編纂托嬰專用繪本與家長手冊，從幼兒發展階段推廣親子共讀，刺激腦部發育也增進親子關係，並結合鶯歌在地陶瓷特色融入教學課程。

市議員蘇泓欽表示，鳳鳴重劃區的年輕人口眾多，托育需求迫切，盼未來繼續活用閒置教室，增設更多的公托；市議員呂家愷說，鳳鳴公托有親子共讀，開放家長入內陪伴孩子成長，教室內設有監視器，讓家長能在遠端掌握幼兒的情況，讓爸媽放心送孩子來，盼其他公私托育中心也能比照辦理。

鶯歌區鳳鳴公共托育中心昨天啟用，可收托0至2歲40名嬰幼兒。（記者陳奕劭攝）

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