會考成績出爐！專家推估錄取分數 中投區建議這樣填志願

會考成績今天出爐，台中市惠文高中校長、12年國教輔導團種子教師陳建銘推估，前端志願錄取分數應與去年差不多，甚至些微下滑，建議考生以去年錄取標準來大膽選填志願，盡量填好填滿。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2024/06/07 16:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國中會考成績今天揭曉，台中市惠文高中校長、12年國教輔導團種子教師陳建銘指出，今年全國考生總人數18萬9168人，比去年減少5806人，減少近3％，高分群人數也減少，比例也相近，加上中投總招生數不變，推估前端志願錄取分數應與去年差不多，甚至些微下滑，建議考生以去年錄取標準來大膽選填志願，前5個志願可大膽、夢幻填，但注意志願數盡量填好填滿，才不會落榜。

陳建銘說，今年全國考生總人數18萬9168人，比去年減少5806人，減少了2.98％，依今天公布會考成績百分比統計表，5A以上的全國考生人數從去年的1萬8207人減少到1萬7569人，減少3.5％、638人；4A以上減少2.94％、848人，；3A以上減少3.45％、1372人，顯示高分群人數減少的比例趨近於考生人數減少的比例，在中投總招生數不變的狀況下，前面志願錄取標準可能會些微的下滑。

另外，2A以上全國考生人數也減少2369人，比去年減少4.36％，1A以上減少4.72％、3727人；5B以上也減少全國考生人數減少3.39％、4149人，

陳建銘指出，今年中投區國中教育會考共2萬9251人報名，總數較去年減少1019人，等於比去年的人少了3.37％，因此總結來說，今年各個分數類別的人數，其減少的比例趨近於考生人數的減少比例，也就是今年前端學校的錄取分數可以用去年的錄取標準來推估，而且今年中投區各招生管道提供的招生名額一樣遠超過考生的人數，也就是說有報名就有學校讀，但是要小心填志願，因為中投區幅員遼闊，要好好選擇。

陳建銘說，中投區的超額比序方式和去年相同，仍採「111點數制」，要注意的提中投區的超額比序是「先比積分，再比點數」，A積分6分、B積分4分、C積分2分，然後A++積點21點、A+積點18點、A積點15點、B++積點12點、B+積點9積點、B積點6點、C積點3點、作文積點6點。

陳建銘說，中投區採10個志願一個區間，填志願時要注意，志願數有50個，1到10志願序為積分30分、11到20志願序為29分、21志願序之後為28分，在校科同分的原則下，連續填同一所學校不同科別，是算在同一志願序積分，所以建議志願選填分成夢幻區、務實區、安全區，前5個志願序屬於大膽填的夢幻區、6至10志願序是參考去年錄取狀況的務實區、11志願序之後填安全的志願，他提醒，免試入學只有一次機會，要盡量填滿，才不會落榜。

陳建銘提醒，志願選填要考慮興趣性向、交通遠近、未來發展，不要被分數綁架了，親子之間一定要好好討論。可以找導師或輔導老師做諮詢，他們會最瞭解孩子的狀況。也可以到「台中市12年國教網站」查詢相關資料，在網站有連結學校位置搜尋，可以搜尋所在國中附近的高中職五專Google Maps位置，也有連結到中投區免試入學資訊系統平臺，可以查招生科別及名額。或是電洽教育局的志願選填服務專線04-22289111分機54209或54109。

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