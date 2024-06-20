中捷吊臂事故運安會提5缺失 中市府：均已完成改善

台中捷運去年發生吊臂掉落軌道，列車撞上釀1死15傷，運安會調查報告出爐。（資料照）

2024/06/20 16:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運軌道去年5月10日發生建案高空塔式起重機桁架掉落軌道事故，釀成1死15傷，國家運輸安全委員會今（20）日發布調查報告，點出多項缺失。對此，台中市交通局長葉昭甫說，調查報告針對市府、中捷公司提出的5項建議，均已完成改善。

建案高空塔式起重機桁架去年5月10日掉落台中捷運軌道，列車撞上釀1人死亡、15人受傷。運安會今天公布事故調查報告，點出中捷未明確規範人員可在緊急狀況未經授權停車、未訂有簡短的緊急停車通訊用語。此外，受訓練人員約需15到16秒時間才能開啟蓋板並按壓緊急煞車按鈕，但當時從站務員發現軌道上有異物至列車撞上僅12秒等問題。

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對此，交通局長葉昭甫指出，對於此一事件，市府及中捷公司已深刻檢討，市府將持續督導中捷公司持續透過程序面、人員訓練面、安全宣導面及設備面等措施以作精進，後續將廣納各界建議，致力維護安全乘車環境。

市府說，調查報告針對市府提出1項運輸安全改善建議，都市發展局已於今年3月29日公告實施「台中市政府強化鄰接大眾運輸設施之建築工程及土木工程施工管理作業要點」，作為鄰接大眾運輸周邊工程，施工安全管理和公共安全執行原則與標準。

另外，調查報告針對中捷公司提出4項運輸安全改善建議事項，中捷公司說，已積極完成改善。

中捷公司說，去年5月修訂規範，建立簡短之緊急停車通訊用語及明確規範緊急停車決策授權、事故後列車巡檢程序；去年10月在全線車站增設及啟用月台緊急停車按鈕；中捷公司亦加強人員訓練，透過多次模擬演練強化第一線人員應變能力。

至於市府對廠商求償部分，市府說，已經中華民國仲裁協會仲裁判定，興富發建設公司等連帶給付台中市政府2億1217萬1784元、連帶給付中捷公司1264萬7301元。

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