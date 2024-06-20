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台中成功嶺兵源倍增 接送塞爆社區、議員里長抗議

成功嶺接訓兵源倍增、接送車流影響社區。（記者黃旭磊攝）

成功嶺接訓兵源倍增、接送車流影響社區。（記者黃旭磊攝）

2024/06/20 16:16

〔記者黃旭磊／台中報導〕成功嶺接訓兵源倍增，周遭社區及三和、榮泉里社區巷道，每逢放假或懇親期間車潮塞爆，台中市議員林昊佑、里長及成功社區發展協會理事長官玉苓與軍方協調，要求更動出入車流動線，官玉苓說，「阿兵哥騎車在市場口，實在危險」，軍方接受意見再研議改善。

成功嶺新訓基地今年元月起，302旅持續接訓1年期義務役役男，302還有內政部替代役訓練班及去年4個月役期部分役男，本月端午等懇親日車潮擠在營區門口台鐵成功車站，而當地為彰化、海線地區進出台中工業區要道，上班機車潮在社區市場便行巷衝撞，居民快受不了。

林昊佑、官玉苓及烏日區榮泉里長何聰智、學田里長孫禾昀今天（20日）前往營區大門，與營區政戰、人行處副主任軍官協調，要求改善大門到成功車站，及周遭便行巷、學田路動線，居民認為「機車實在太多了」。

林昊佑說，收放假車流量暴增，家長車子還直接開到門口接送，造成地方非常大困擾，與立法院副院長江啟臣辦公室現勘盼改善。

林昊佑表示，營區大門就在台鐵成功車站旁，遠期新建鐵路高架化改善，短期內要求標線優化、分流汽機車，轄區烏日警分局也需在收假日加派警力，營區也要加設「下車區域」。

軍方收集民眾意見後，將上報陸軍第十軍團研擬改善動線。

何聰智表示，現在兵源比較多，阿兵哥在成功車站等車、等紅綠燈造成回堵，盡量要做鐵路高架、或高架橋地下道解決停等問題。

官玉苓強調，便行巷通往台中工業區，上班車潮都往成功嶺擠，阿兵哥收放假騎車在社區市場口亂竄，計程車一台接一台擠在周遭，交通分流非常不好。

成功社區便行巷車流量大。（記者黃旭磊攝）

成功社區便行巷車流量大。（記者黃旭磊攝）

台中市議員林昊佑（中）及成功社區發展協會理事長官玉苓（右）建議更改出入動線。（記者黃旭磊攝）

台中市議員林昊佑（中）及成功社區發展協會理事長官玉苓（右）建議更改出入動線。（記者黃旭磊攝）

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