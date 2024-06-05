中市某公立高職驚傳男學生潛女廁偷拍 女學生控校方「一直保護他」

女學生上傳男學生持手機進出女廁畫面，質疑校方一直保護他。（記者張瑞楨翻攝自threads）

2024/06/05 16:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市區一所公立高職學校，近期發生一名男學生屢次帶手機進出女廁疑似偷拍，引發女學生恐慌，但向校方反映卻無具體結果，校方甚至要求吹哨者刪影片，這位吹哨者不滿質疑，「他偷拍已經不是第一次了，學校一直保護他，每次被抓到都是停學幾天或幾週，過幾天又回來學校繼續拍，學校一直不好好處理這種事情」，對此，警方證實校方於昨夜（4日）報警偵辦，不過，記者打電話詢問校方，校長與學務處長都不在，訓育組長則一概宣稱「不知道，不了解，不方便（說明）」。

該校訓育組長雖宣稱不知道，但網友已將校方的公告上傳網路，大意為：校內發生疑似偷拍事件，本案已經移交警方處理，感謝5位同學見義勇為，以及校安老師的積極處理，目前已經進入司法程序，請同學不要渲染，影響受害者的心情及其他同學恐慌，有同學對於學校的處理感到疑慮，在此跟同學說明。

一、對於這位同學之前違規的情形，每件均移請警方處理，依校規嚴厲懲處，涉及性平部分也移請性平會辦理，該生抽離上課且每節課均有師長及學務處協助管制。

二、該生對自己過錯感到懊惱，除配合學務處管制外，也運用公共服務彌補自己過錯，每週安排心理輔導等改善偏差，「但還是發生今日（4日）所做的事，但這也是行為人自己要承擔的」。

三、對於校內發生這樣的事情，讓許多同學受傷害，學校會積極檢討及改善，包括女廁會進行隔板延伸阻絕，每日會由師長或校安老師加強女廁巡查工作等。

吹哨者於網路貼文強調，這位男學生偷拍不是第一次，「學校一直保護他，每次被抓到都是停學幾天或幾週，過幾天又回來學校繼續拍，學校一直不好好處理這種事情，所以不要再叫我刪影片或是打碼了！」，她還強調，另有其他班學生，也上傳男學生偷拍的影片，還有網友強調，既然學校不處理，那就投訴給教育部，「效率蠻好」（指教育部很快回訊或處置）。

校方對偷拍的說明，希望學生不要渲染，以免造成恐慌。（記者張瑞楨翻攝自threads）

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