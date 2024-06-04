台中太平黑葉荔枝開放採果 微旅行已千人報名

果農簡進田表示，今年果園荔枝產量僅約3成，歡迎大家來體驗荔枝採果，並了解荔枝品種和栽培過程。（記者陳建志攝）

2024/06/04 16:34

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平荔枝種植面積居全國第二，今年受到氣候影響產量只剩約2成，農民一度考慮停辦荔枝採果活動，不過因民眾不斷打電話詢問，為了不讓大家失望決定繼續舉辦，黑葉荔枝本週進入採收期，從6月8日到22日共規劃6天讓民眾採果，成人250元，可採2斤帶走，小孩每人100元，可採1斤帶走，另6月22日當天還舉辦暢遊興隆微旅行，因今年荔枝數量有限，採果以預約制額滿截止，請大家盡速報名以免向隅。

太平區農會今天舉辦「農遊太平荔枝節系列活動」記者會，行銷太平的荔枝，太平區農會總幹事余文欽表示，今年因氣候異常，在荔枝花芽分化期間氣溫過高導致開花、結果不理想，產量只剩去年的1至2成，加上近年果農老化，荒廢的果園越來越多，今年荔枝產量大減，不過品質不錯，剛上市的黑葉荔枝市面上每台斤賣到120元。

余文欽表示，今年因荔枝產量少，已經舉辦10多年的荔枝採果，農民一度想停辦，不過民眾採果意願高，4、5月就不斷有民眾打電話詢問，讓果農決定開放讓親子來體驗採果，因此今年繼續舉辦荔枝採果及微旅行活動，沒想到才剛開放報名幾天，就有約1千人報名，歡迎大家來趟農村輕旅行，一同享受優質香甜的太平美荔，並徜徉頭汴坑休閒農業區的宜人綠景好風光。

果農簡進田表示，今年受到氣候影響自己的果園黑葉荔枝產量約只剩3成，這次開放遊客來採荔枝，共安排6月8、9、10、15、16、22共6天，每天為9點、10點、11點、14點、15點，共5個梯次，成人每人收費250元，能採2斤荔枝帶走，小孩每人100元，可採1斤帶走，現場購買每斤還以低於市價的80元優惠給遊客，民眾可上網報名，或打0911-982082電話報名。

太平興隆社區發展協會執行長賴玉敏表示，6月22日當天共分上、下午兩梯次舉辦暢遊興隆微旅行，費用成人每人499元、兒童每人299元，除帶民眾體驗荔枝採果趣，還有綠植DIY，讓遊客動手製作屬於自己的植物藝術品，並帶領大家參訪古農莊文物館。

台中太平黑葉荔枝本週進入產季，今年因產量少，每台斤賣到120元，喜歡吃的民眾別錯過。（記者陳建志攝）

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