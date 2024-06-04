中捷事件制伏歹徒4英雄聚首 還原事發當下「英雄惜英雄」

台中市政府表揚中捷事件中見義勇為的「長髮哥」許瑞顯等人。（記者廖耀東攝）

2024/06/04 12:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，幸好當時乘客群起奮不顧身合力制伏歹徒，今日台中市政府邀到9名「中捷英雄」表揚，其中主要4名有功英雄聚首，合力還原事件當下，其中被酸打錯人的「雨傘哥」，還原當時其實是要打掉歹徒手上的刀，沒打中戳到「長髮哥」，「長髮哥」則是接連道謝有其他人出手幫忙，臉上有著長長刀疤的他，對被封英雄一事，他舉熱門日本動漫「葬送的芙莉蓮」名句，「如果是勇者欣梅爾的話，我相信他也會這麼做的」。

台中市長盧秀燕今表揚9名中捷英雄頒發終身免費搭捷運榮譽卡，另合力制伏歹徒的英雄也各頒5千到2萬元不等獎金，感謝眾人協助警方制伏歹徒。

其中事件最受矚目的4名「中捷英雄」首度聚首，4人合力還原事故現場，首度發聲的奪刀英雄「短褲男」說，當時他看到有兩人扭打在一起，還在判斷誰才是歹徒，趨前時發現「長髮哥」眼神有求救訊號，且臉上已流血，因距離兩人僅幾步之遙，當下一箭步就趨前壓住刀背然後轉刀，「3秒內奪刀」。

已60歲的「短褲男」說，他年輕時練過空手道，當下雖會怕，只能硬頭皮上，「不然後面的人會遭殃」，沒想到歹徒還有第2把、第3把刀，結果歹徒抓起第2把刀時，他就用手中奪過的刀，以刀柄用力敲歹徒的手，敲到第9下歹徒才鬆手掉刀，當下眾人就圍上，合力壓制歹徒。

至於因第一時間出手錯打「長髮哥」 的「雨傘哥」 也首度現身說法，他說，當時看到很多人驚恐往前跑，還聽說有人拿刀，他因有帶傘，雖然恐懼也決定幫忙，看到長髮哥與歹徒就在他面前約3、4步的前纏鬥，他只想要利用雨傘打掉刀子，因當下既驚且恐，戳打過程中不慎戳中「長髮男」，有聽到「打錯人了」。

「雨傘哥」說，事後他被狂酸，澄清他其實目標是刀子，只是當下真的驚恐瞬間，大家都想避免傷亡；長髮男也回應，當時雖驚險，被戳到時「當下覺得蠻好笑的」，但一開始只有他自己一個人抗鬥歹徒，覺得有點害怕，「他願意來幫助我，我真的很高興」。

至於壓制歹徒在門上的「黑衣大叔」則說，大家都很驚恐往前跑，他回頭看到長髮哥與雨傘哥合力與歹徒纏鬥，他看到有刀且歹徒有明顯要刺殺的動作，沒想太多，見機抓住歹徒的手，並將歹徒往車門壓，接著大家合力協助制伏歹徒，當下第一個念頭就是本能反應制止，「大家能平安、這件事早點落幕才是最好」。

4人因奮不顧身，各另獲警局頒贈2萬元協助破案獎金；經歷驚險一瞬間後，4人中「雨傘哥」隔天就去搭捷運，他說，因不愛騎車，已往每天都搭捷運、公車、火車，雖然事件後再搭車害怕心態還是有，但人生註定就是遇到了，對於市府獎勵，他覺得只是象徵性榮譽，他只希望中捷愈來愈好。

至於已出院的長髮哥面對大家稱他為英雄，酷酷地舉熱門日本動漫「葬送的芙莉蓮」名句，「如果是勇者欣梅爾的話，我相信他也會這麼做的」。

台中市政府表揚中捷事件中見義勇為的「長髮哥」許瑞顯等人。（記者廖耀東攝）

台中市政府表揚中捷事件中見義勇為的「長髮哥」許瑞顯（前）等人。（記者廖耀東攝）

台中市政府表揚中捷事件中見義勇為制伏歹徒的乘客。（記者廖耀東攝）

台中市政府表揚中捷事件見義勇為的乘客，市長盧秀燕深深一鞠躬向英雄們致謝。（記者廖耀東攝）

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