注意！台中取締酒駕勤務延長至4/3 北屯警已逮7人

台中市警局第五分局截至今天已查獲7件酒駕案。（警方提供）

2024/04/02 16:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局近日連續5天實施防制酒後駕車專案勤務，考量清明連假將至，將該專案延長為9天，第五分局截至今天已查獲7件酒駕案，其中警員施志賢一連3天都抓到酒駕民眾，警方提醒民眾，連假期間若有飲酒，切勿駕駛車輛，以免觸法。

市警局指出，經統計全國各縣市取締酒駕執法成效，台中市去年全年共取締酒駕交通違規8183件，取締成效為六都最高，強度也是全國第1，但由於部分民眾不守法行為，仍發生酒駕死亡31人、酒駕受傷1434人，不過死傷人數均較111年大幅減少（死亡減少10人，降幅4.4%，受傷減少35人，降幅2.4%）。

市警局對於全民「酒駕零容忍」共識不敢鬆懈，安排的取締酒駕專案從上月26日至30日，原定5天，但考量到清明掃墓祭祖期間、親友聚餐，可能增加酒駕風險，因此決定延長至4月3日，持續9天，將執行到明天為止，期間第五分局在多個路口規劃實施封鎖性臨檢酒駕大執法，迄今已查獲7起涉及酒後駕車違規行為。

其中警員施志賢在3月27日至29日連續3天勤務中均查獲酒駕，包括攔查一名邊騎車、邊抽菸的騎士酒駕，還有一名女機車騎士自知酒測恐超標，拒絕酒測，也被告知相關權益後，依法開立拒測罰單並吊扣該車牌照。

第五分局呼籲民眾，個人身體代謝酒精程度因人而異，飲酒後即使感覺無醉意，亦可能超過法定標準，不少酒駕民眾皆因誤以為酒精已代謝而上路，但事實證明，酒測值仍超標，依照相關法規，酒駕者將面臨嚴厲懲罰，包括吊銷駕照、吊扣牌照、罰款及刑事起訴等處罰。

警方提醒，酒後駕車不僅危害自身安全，更可能對他人生命造成威脅。民眾應避免抱持僥倖心態，喝酒後應妥善安排交通工具，如搭乘大眾運輸或計程車，以確保安全回家。

台中市警局延長取締酒駕專案到明天為止。（警方提供）

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