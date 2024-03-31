星宇航空台中航線今啟航 民眾搭機即有機會抽中Gogoro

星宇航空31日在台中機場舉辦首航聯合剪綵儀式。（記者歐素美攝）

2024/03/31 09:23

〔記者歐素美／台中報導〕星宇航空今天正式啟航台中航線！首波航點包括日本高松、澳門及越南峴港。今天一早首班日本高松航線從台中機場出發，星宇航空並特別舉辦首航聯合剪綵儀式，星宇航空董事長張國煒並宣布與台灣電動機車品牌Gogoro合作，除將推出聯名款，民眾即日起至6月30日搭乘星宇台中線航，還有機會抽中全新高階旗艦款Gogoro Pulse Ultra一輛，即日起至4月30日購買Gogoro Pulse任一型車型，即有機會抽中星宇航空台中至澳門商務艙機票。

虎航7月也要開航東京、名古屋、釡山

台中市長盧秀燕表示，目前台中機場已有7條定期航線、5條不定期包機，共12條航線，恢復至疫情前的9成，虎航並確定今年7月要增加台中到日本東京、名古屋及韓國釡山3條航線，如果再加上這3條航線，至7月份台中機場航線就會超越疫情前的航線，讓國內外旅客出入更方便，並促進中部觀光及經濟。

立委蔡其昌致詞表示，去年疫情過後，因台中機場國際航線恢復得很慢，因鄉親喜歡去日本，去年底他在立法院辦公室和星宇航空爭取台中機場飛日本沖繩、札幌、東京跟大阪4個航線，星宇航空非常支持，民航局也都同意，後因日方機場地勤服務量能無法配合，致無法立即達成，因此，星宇航空先飛高松包機直航，未來希望不只是包機而是定點航班，並希望今年底之前，可陸續開通日本沖繩、札幌、東京跟大阪等航線。

盧秀燕則指出，前幾天某媒體進行全國22縣市施政滿意度及幸福指數的民調評比，台中市以高達87.7%，拿下六都幸福指數第一名，所以飛到台中就是幸福的航班，未來各航空公司從台中起飛的航線都可冠名為「幸福航線 」，例如星宇台中幸福航線飛往幸福的城市。

星宇航空台中至日本高松航線31日啟航！首波還有台中到澳門及越南峴港航線，星宇航空在台中機場舉辦首航聯合剪綵儀式。（記者歐素美攝）

民眾在6月30日前搭乘星宇航空台中航線，即有機會抽中Gogoro Pulse Ultra。（記者歐素美攝）

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