飯店餐廳圍爐預訂搶購 長榮酒店募集200萬年菜助慢飛家庭

餐廳飯店圍爐、外帶年菜熱銷，新天地預估銷售有望較去年成長2成。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/29 16:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕年關將近，台中市多家飯店及餐飲業者推出外帶年菜搶攻商機，台中長榮桂冠酒店第9年與「慢飛家族」中彰投8家機構合作推出愛的年菜及全年加菜金募集計畫，募集200萬經費來幫助289戶身心障礙的弱勢的家庭，將於本週五陸續送出年菜，但全年加菜金仍短缺90萬，活動將持續到年後，為慢飛家庭溫飽努力。

台中長榮表示，今年與台中立達啟能中心、員林聖家啟智中心、竹山玫瑰啟能中心等8家身心障機關合作募集為身心障礙的弱勢家庭募集優質年菜及加菜金，5道年菜2200元，有金銀腸米糕、萬巒豬腳、櫻桃鴨肉捲、八珍雞湯、糖醋鱸魚。

針對今年年菜市場，台中長榮表示，常溫年菜已熱銷9成，預計本週完售，銷售回到疫情前；溫十八溫體牛肉火鍋第一波百組圍爐年菜也在上月完銷，緊急加碼50組；新天地餐飲集團行銷副總林國威表示，高達28%民眾傾向購買外帶年菜，預估整體外帶年菜商機達60億元，近期餐廳也湧入大量詢問及下訂常溫年菜電話，今年年菜銷售業績可望較去年成長2成。

林國威也建議消費者選購年菜，包括「挑品牌、看排頭、當天做」等要訣避免踩雷，新天地也推出網羅鮑魚、魚翅、龍蝦、紅蟳及海石斑等食材，明年2月5日前下訂可省千元；林酒店外帶年菜推「祥龍獻瑞」桌菜組，適合6到8人份；日月千禧酒店熱食年菜外帶，有6人份的祥龍獻瑞組合，也提供單點選購。

台中福華大飯店推出常溫年菜外帶及冷凍年菜宅配到府服務，將山珍海味打包進年菜裏，常溫外帶年菜「龍鳳呈祥團圓年菜組」，即日起開放預購至明年2月4日；裕元花園酒店提供6人與10人份的外帶常溫年菜，以及適合小家庭的冷凍宅配年菜組合，明年1月31日前預訂享早鳥優惠；單點年菜任選2樣早鳥9折優惠。

另星享道酒店國際自助餐即日起至2月底推出「龍蝦道」多道別緻的龍蝦饗宴，除夕有限定的法式尼斯龍蝦，飯店集團也推出住宿大發仟元紅包優惠、旗津道沙灘酒店也推出比基尼專案，喜迎龍年。

新天地年菜網羅鮑魚、魚翅、龍蝦、紅蟳、海石斑等高檔食材增添富貴喜氣。（記者蔡淑媛攝）

台中長榮桂冠酒店每年推出中式年菜外帶桌菜有佛跳牆、蒜香蒸波士頓活龍蝦等。（台中長榮酒店提供）

溫十八溫體牛火鍋推出圍爐年菜主打鮮牛火鍋組及滴牛精，第一波常溫年菜已售鑿。（記者蔡淑媛攝）

林酒店外帶年菜推「祥龍獻瑞」桌菜組，適合6至8人份量。（林酒店提供）

台中福華大飯店推出常溫年菜外帶及冷凍年菜宅配到府服務，將山珍海味打包進年菜。（福華店提供）

日月千禧酒店推出６人份祥龍獻瑞年菜外帶組合，（日月千禧提供）

裕元花園酒店推出6人份的年菜菜組合，有吉品鮑魚花膠佛跳牆、步步高升金蒜蒸虎蝦、鮑汁海參煨虎掌等。（裕元酒店提供）

享道酒店國際自助餐即日起至2月底推出「龍蝦道」多道別緻的龍蝦饗宴。（記者蔡淑媛攝）

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