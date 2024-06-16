中市半年抓1639尾蛇 臭青公最多

台中市豐原區民宅前出現龜殼花。（記者張軒哲攝）

2024/06/16 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕時序入夏，各地皆有蛇類出沒，引起民眾恐慌，台中市今年度迄至六月中旬期間統計，農業局委外專業廠商共捕獲一六三九尾蛇類，前五大捕獲蛇類種類有臭青公、黑眉錦蛇、眼鏡蛇、南蛇、花浪蛇等。

全球氣候變遷，造成溫度偏高，蛇類提早活動，去年台中市一到六月共捕獲一八三九尾蛇類，與今年數量差不多。台中市豐原區林先生指出，因住在南陽路尾端的山坡地，五月初住家庭院就有龜殼花出沒。一度還躲入水溝，所幸順利以捕蛇夾捕獲。另外，梧棲區有民眾本週也在住家前發現一尾雨傘節，眾人憂心遭毒蛇咬傷，鄰里合力圍捕，順利用捕蛇夾捕獲。

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台中市府指出，六月已進入蛇類活動高峰期，請市民小心防範。蛇類喜歡陰暗潮溼環境，且髒亂容易吸引蛇類覓食及躲藏，維護居家周邊環境整潔及除草非常重要，若於野外從事戶外活動或耕作時，建議穿載笠帽、雨鞋或工作鞋等防護工具，看到蛇類時務必快速離開不要接近。

農業局說，如發現居家、學校、機關、公園等附近有蛇類侵擾，民眾可撥打一九九九或一一九專線錄案，蛇類入侵案件通報後，農業局委外專業廠商將於十五分鐘內電話聯繫通報民眾，並於半小時內到達現場協處。

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