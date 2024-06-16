中市龍眼蜜評鑑 4蜂農奪特等獎

台中市府輔導大里區農會選出12戶特、頭等蜂蜜。（大里區農會提供）

2024/06/16 05:30

今年氣候異常產量銳減 農業局籲消費者支持國產蜂蜜

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市農業局輔導舉辦國產龍眼蜂蜜品質評鑑活動，大里及太平等七區共廿九件養蜂產銷班參賽，由農業部農業改良場等單位評鑑四戶獲特等獎、八戶獲頭等獎；農業局說，今年冬季暖化異常，導致荔枝、龍眼開花率偏低，連帶影響產量，僅僅「夠蜜蜂吃、不夠產蜜」，呼籲消費者支持國產蜂蜜。

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冬季低溫時間不足 影響蜂蜜產量

台中市府輔導大里區農會舉辦「一一三年度臺中市國產龍眼蜂蜜品質評鑑活動」，由大里、太平、外埔、霧峰、北屯、后里及和平等七區廿九戶養蜂產銷班參與評鑑，經農業部苗栗區農業改良場及虎尾科技大學、中興大學等專家學者，從風味、香氣及色澤等項目品評，選出特等及頭等獎。

農業局長張敬昌說，今年年初氣候異常，荔枝、龍眼開花率偏低，連帶影響蜂蜜產量，感謝農業部農糧署補助、苗栗區農業改良場及農會輔導，讓蜂農挺過難關。

龍眼蜜減7成 太平只剩去年1成

農業局作物生產科統計，今年龍眼蜜減產近七成，估計以外埔、北屯、大里、太平及霧峰等產區損傷最重，其中，太平區蜂蜜收成恐怕只剩去年一成。

獲獎蜜可掛「台中蜂華」品牌行銷

苗栗區農業改良場科長吳姿嫺、副研究員徐培修、虎尾科技大學生物科技系教授彭及忠、中興大學昆蟲系副教授吳明誠及蜂蜜品評專家李麗玉擔任評審委員，獲獎蜂蜜以「台中蜂華」品牌公布於市府農業局台中蜂華專區。

吳姿嫺說，今年蜂蜜產量減少，因逢果樹小年（為保護下年果實減產），且龍眼與荔枝低溫時間不足，多抽梢而非開花，隨後又遇暫時低溫，部分新梢長葉後才有花芽，導致整體花量少、花期短、開花量不整齊，造成花況「夠蜜蜂吃、不夠產蜜」。

大里區農會表示，經評審仔細品嚐評分，由蜂農趙燿烽、楊詠翔、廖原宏及鄭文捷等四人勇奪特等獎，鄭金崑、王朝立、劉定佳、陳明煌、劉宗明、洪秋芬、宋和寰及蔡德科等八人榮獲頭等獎。

苗栗區農業改良場等專家學者品評蜂蜜。（大里區農會提供）

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