中市行銷節目「小姐姐去哪兒」觀看次數慘跌 議員籲檢討策略

市議員陳俞融認為，「小姐姐去哪兒」可以報導台中特色產業、私房旅遊景點或美食及在地人文風情介紹。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/29 15:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府推出旅遊節目「小姐姐去哪兒」，以行銷台中市觀光，民進黨中市議員陳俞融發現，「小姐姐」於2019年在網路影音平台剛開播時，最高有5.3萬觀看次數，然而到2023年一部影片觀看次數卻大幅下滑到僅585次，相差90倍，且電視上撥出收視率也每況愈下，「民眾都不理小姐姐了」，市府根本未精進宣傳方式，讓平均每年編列約220萬預算製作的旅遊節目成為例行公事，全民無感。

新聞局表示，「小姐姐去哪兒」自2019年首季播出至今，已逐漸打造出節目特色與品牌，2022年起，因應疫情趨緩及解封，延續節目活潑生動風格，持續介紹更多台中最新奇景點，也邀請更多不同風格的小姐姐，帶領觀眾深度旅遊台中，透過有趣活潑的互動方式，持續推廣台中觀光旅遊，今年將介紹更多富有人文歷史、特色文化、在地美食，深度呈現台中觀光魅力。

市議員陳俞融表示，台中市為促進城市觀光及行銷等相關產業之發展，透過新聞局每年編列約200萬預算，透過製作推廣台中旅遊節目「小姐姐去哪兒」，於電視、網路影音平台播出，成效卻愈來愈差。

陳俞融指出，「小姐姐去哪兒」從2019年開始製作播出第一季，5年來共做出54集，但從第二季開始平均收視率下滑，而YouTube影片觀看次數也偏低，今年最新一部片更僅有584次觀看，甚至比一些網路上低成本的影片觀看次數還要低，令人匪夷所思。

陳俞融表示，「小姐姐去哪兒」原本是一個好的創意，可以報導台中特色產業、私房旅遊景點或美食及在地人文風情介紹，例如北區就有一中商圈及鄰近的放送局、前市長宅邸、上水塔、孔廟等，有豐富的文化歷史及美食可介紹。但市府卻未要求改善節目的內容和形式，讓節目變得乏味和刻板，吸引不到年輕人的注意力，她建議，市府應該重新檢討節目的製作團隊和策略，並增加與民眾的互動和回饋。

陳俞融表示，市府應協助「小姐姐去哪兒」報導台中特色文物，例如前市長宅邸。（記者蘇金鳳攝）

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