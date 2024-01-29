台中機車行火警毀8車 200萬杜卡迪剩骨架......業者好心疼

這起火警造成3輛機車全毀、5輛機車半毀。（民眾提供）

2024/01/29 13:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區一間機車行昨晚發生火警，火勢雖迅速撲滅幸未釀人員傷亡，但經清點，這場火造成3輛機車全毀、5輛機車半毀，其中還包括一輛要價200萬元的杜卡迪V4重機，看著燒到剩骨架的愛車，業者說，只是外出買個晚餐就變這樣子，估計損失超過400萬元，好心疼。

台中市消防局昨晚獲報，南區復興路上有民宅傳出火警，經派遣人車趕抵，發現現場為3層樓RC，4樓鐵皮加蓋建物的機車改裝行，消防人員立即布署水線迅速撲滅，幸未造成人員傷亡，但起火當下竄出的濃煙仍嚇壞不少民眾，經初步調查，當時有一輛電動機車正在充電，疑鋰電池起火燃燒引發火警，實際起火原因由火調人員調查鑑定釐清中。

另這場火場也造成店內3輛機車全毀、5輛機車半毀，全毀機車包括杜卡迪V4重機、Yamaha TMAX 560以及一台勁戰六代，其中杜卡迪V4算上改裝品要價快200萬，TMAX 560也要價5、60萬，都是業者所擁有，業者無奈說，當時只是出門買個晚餐，沒想到發生火警，尤其杜卡迪才購入1年多，加上店內其他改裝物品，估計損失超過400萬元。

儘管目前初判是充電鋰電池引發火警，未發現人為介入情事，但也不排除是其他原因，業者則說，如果後續確認起火原因真的是電池釀禍，將向廠商求償。

杜卡迪燒到剩骨架，業者好心疼。（民眾提供）

杜卡迪V4重機。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法