賴清德︰中央執政腰不夠彎 民進黨理想沒有改變

賴清德到台中市參加感恩茶會。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/28 15:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨總統副總統當選人賴清德及蕭美琴今天在台中市舉辦感恩茶會，賴清德表示，這次選舉感謝支持民進黨的民眾，沒有支持民進黨，代表有沒做好的地方，雖然社會不以成敗論英雄，但還是要自立自強，要檢討改進，可能過去中央執政「屈得不夠低，腰彎得不夠彎」，也可能對手進步更多更大，但民進黨理想沒有改變，意志更堅定，很快就得到民眾支持。

此外，賴清德還表示，台灣隊不要解散，總統蔡英文已將台灣隊長傳給他，蕭美琴是副隊長，台灣隊的隊員繼續拼，隊員要幫忙選舉，但平時要幫忙聽、幫忙想，中央做不夠中央做不好，能夠提供意見，才能把事情做好。

今天的感恩茶會，賴清德與蕭美琴連袂出席，民進黨中市8位立委候選人，除了中二選區的立委林靜儀因為另有活動未出席，其餘7位都出席，賴清德表示，雖然8席落選6席，但只要努力，一定會再獲得台中市民的支持。

賴清德感謝大家的支持，銘謝賜票，對於也有民眾不支持，未獲支持代表有沒做好的地方，雖然社會不以成敗論英雄，但要自立自強，要檢討改進，可能過去中央執政，可能屈得不夠低，腰彎得不夠彎，也有可能對手進步更多更大，但理想沒有改變，意志更堅定，很快得到台中市民的支持。

賴清德表示，現今他已當選，競選發布政見會一一兌現，首先要確保台灣主權，要以民主自由人權生活方式來生活，其次，均衡台灣國家建設，希望每一個縣市平衡發展，

年輕人不必離鄉背井，未來台中市的建設會支持，希望中市府提出好的建設，跟中央對接。

賴清德並表示，經濟發展很重要，「要顧佛祖也要顧肚子」，希望台灣經濟可日不落國，立足台灣，佈局全世界，太陽一出來，就可照到台商，高科技產業持續支持，也照顧中小企業，中小企業穩定社會就會安定，此外，將持續培養人才。

此外，賴清德並表示，選舉補助款將分三分，三分之一上繳黨部，三分之一做公益，三分之一給創黨及建黨黨員生活弱勢照顧及出國深造。

賴清德表示自己已是台灣隊隊長，呼籲每一個隊員要替黨中央多聽多提供意見。（中市黨部提供）

賴清德今天到台中市參加感恩茶會，呼籲每一個台灣隊員要給黨中央意見。（中市黨部提供）

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