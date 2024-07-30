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凱米颱風帶來豪雨擔心登革熱流行 台中市民要求市府加強清消

容器積水最容易成為孳生源。（周永鴻提供）

容器積水最容易成為孳生源。（周永鴻提供）

2024/07/30 09:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕凱米颱風過境帶來強風暴雨，台中市也有多處積水，雖馬上消退，民眾擔心有些家戶容器積水未清，要求預防登革熱應加強環境清消、向民眾宣導清掃環境「巡倒清刷」4四要訣，並加強跨局處合作。

衛生局表示，中市府超前已佈署分別於3月27日及7月3日招開市府跨局處登革熱防治會議，並依據台中市阻絕境外、醫療整合、防疫教育、社區防疫等4大防治策略。

環保局則表示，颱風過後，除全力動員清潔隊及機具車輛投入市容復原工作，及戶外公共環境積水及容器清理工作外，同時持續向民眾宣導把握雨後清理黃金期，加強巡檢、清理居家室內外孳生源，一同加入「滅孓行列」；並注意廢棄輪胎、盆栽底盤及屋簷天溝等易被忽略的孳生源死角，另倒掉積水時，要將其倒在地面上，切忌倒進水溝，確保孑孓無法生長。

民進黨市議員周永鴻指出，登革熱傳播管道是靠蚊子叮咬，颱風來襲及過境後的間歇降雨容易讓環境出現積水容器，提供病媒蚊孳生溫床。

周永鴻表示，要避免容器積水，「巡、倒、清、刷」四動作很重要。「巡」是指經常巡檢室內外可能積水的容器；「倒」是指倒掉積水，丟棄沒在使用的器物。「清」是指清減少容器，徹底清潔所有使用過的容器。「刷」是指刷去黏附在容器上的蟲卵，並將之收拾或是倒置，避免積水養蚊。

周永鴻要求，環保局颱風後應檢視低窪地區及公共區域積水情形，並加強向民眾宣導「巡倒清刷」四動作；也要求主導防治登革熱的衛生局應加強跨局處合作，防堵登革熱。

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