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囂張！ 辯「白沙屯媽祖」上手指揮 車手1個月狂領500萬

警方趁邱男準備出門再次犯案時逮人。（警方提供）

警方趁邱男準備出門再次犯案時逮人。（警方提供）

2024/01/28 14:13

〔記者許國楨／台中報導〕20歲邱姓車手橫行大台中各地ATM提領贓款，年紀雖輕但相當狡猾，每次提領完都換裝製造斷點規避查緝，光1個月來就提領超過500萬元，經警方連日埋伏跟監循線逮捕時，竟有高達超過8個分局都來詢問，顯見囂張程度，而邱嫌辯稱受到暱稱「白沙屯媽祖」上手指揮，訊後送辦檢方聲押獲准。

台中市第二分局永興派出所日前偵辦一起「猜猜我是誰」詐騙案，經調閱監視器追查，發現同一車手陸續到ATM提領8筆共16萬元贓款，多方比對查出身分是20歲邱姓男子，在大台中北區、北屯區、西屯區、西區、東區、南區、大里區、太平區等地區均有提領犯行，自上月中旬迄今短短1個月，已提領超過500萬元贓款。

警方立即成立專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，發現邱男年紀雖輕，但極為狡猾且心思縝密，每次提領完畢都會漫無目的穿梭遊走巷弄內，故意閃避監視器拍攝，並且隨身攜帶內裝有第二套衣物袋子，再擇隱密處換裝完畢後，改搭乘白牌計程車離去，企圖製造斷點，增加查緝難度。

惟警方道高一丈，經比對相關特徵及分析行車軌跡路線鎖定，經過數日埋伏及跟監，前天將準備出門再次犯案的邱男順利逮捕到案，當場查獲12張人頭提款卡、手機ATM晶片讀卡機、工作用手機及贓款7400元等贓證物，且因其四處流竄犯案，在多個行政區均有165熱點提領紀錄，導致落網時有台中市另外8個以上分局詢問究責。

而邱男在警訊中辯稱，係受上手暱稱「白沙屯媽祖」指揮，提領贓款，且未獲得酬勞，也不知上手身分，顯有避重就輕之嫌，訊後全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

第二分局長周俊銘強調，使用神明名號做壞事定不會獲得保佑並繩之以法，也呼籲民眾如接獲親友來電借錢，應提高警覺，立即撥打親友舊號碼查證事實，以確保財產安全，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問求助。

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