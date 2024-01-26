醉男深夜跌坐台灣大道快車道 險被當「黑色塑膠袋」輾過

醉男深夜跌坐台灣大道快車道。（擷取自臉書沙鹿之美）

2024/01/26 12:09

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲區1名52歲蔡姓男子昨日深夜與朋友飲酒後，因不勝酒力，竟然走到台灣大道跌坐在快車道上，由深夜往來車輛疾快，不少路過駕駛急忙閃躲，蔡男一身黑色衣褲，有駕駛遠望以為黑色塑膠袋，差點輾過，趕緊向警方報案請求協助，警消到場後，將蔡男送醫休息，結束一場虛驚。

昨日深夜有網友在臉書沙鹿之美貼文呼籲，「沙鹿要去梧棲的朋友開車要注意看路，台灣大道往梧棲方向剛過童綜合醫院，遠遠看以為路中有一個像是黑色塑膠袋，近看才發現是一個阿伯坐在路中間，而且看起來又不像喝醉酒，真是嚇死人，還好前面經過的駕駛眼睛都睜很亮，不然後果不堪設想。」

清水警分局今日指出，昨夜安寧所員警獲報後，趕抵現場，發現蔡男酒醉，語無倫次，為維護安全先將蔡男帶往路旁安全地點休息，同時通知消防救護人員到場，經初步檢視蔡男未有明顯外傷，協助送往梧棲童綜合醫院後檢視無大礙，現場未發生交通事故，亦未造成交通阻塞情事。

警方呼籲民眾若有飲酒，應注意自身酒量，適量飲酒並保持意識清醒，以確保自身生命財產安全；另可由親友護送返家，或搭乘計程車、指定代駕等，遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」等安全駕駛觀念。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法