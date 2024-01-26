戴佛珠更能借到錢？「借錢哥」重現一中商圈被逮羈押

「借錢哥」重現台中一中商圈，他手戴「佛珠」，成為醒目特徵。（警方提供）

2024/01/26 10:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕43歲的蔡姓男子在去年（2023年間）於台中市豐原廟東、逢甲或台中一中等商圈，隨機向店家借錢，他謊稱忘記帶錢包，或錢包反鎖車內，向每間店家借5000至7000元，之後搞失蹤不還，他特徵是手上配戴醒目的佛珠，中市警局二分局育才派出所在上週撞見他，很快從戴佛珠的特徵，鎖定他就是借錢不還的「借錢哥」，立刻將他逮捕，他身上背負三個地檢署的詐欺罪通緝，解送檢方之後羈押。

育才派出所警員蕭棋擇於本月17日晚間，於北區一中商圈附近，眼尖發現一名手戴佛珠的中年男子，疑似是在一中商圈多次借錢不還的「借錢哥」，手上佛珠是醒目的特徵，蕭員立刻盤查，蔡男很快承認自己是「通緝的」，也承認自己常向店家借錢，但他宣稱當時自己只是出門買酒喝，沒有借錢行騙。

警方調查，蔡男去年間，在台中市廟東、逢甲或台中一中等商圈閒晃，隨機向店家謊稱「錢包反鎖在車內借錢請鎖匠」、「汽車鑰匙忘在車上遭上鎖」、「錢包未帶」，宣稱自己有急事，要找鎖匠開車鎖，向店家或民眾借錢，且商借的金額不低，介於5000至7000元之間，他會留下聯繫方式，以取信店家或民眾，之後卻是大搞失蹤，受騙民眾或店家找不到人，陸續向派出所報案，網友甚至將他取了「借錢哥」外號。

育才所員警雖調閱監視器，得知蔡男特徵包括手上戴佛珠，但苦於蔡男居無定所，經多次通知、拘提皆未到案，無法將「借錢哥」繩之以法。

不料，法網恢恢、疏而不漏，蔡男又於本月重返一中商圈，疑似想故技重施之際，遇上正在巡邏的員警，一眼就認出手上戴著大顆串珠的「借錢哥」，遂立即盤查後將他上銬逮捕，全案將依法移送台中、嘉義、台南等地檢署偵辦，目前已羈押中。

員警逮捕蔡男（圖右），解送地檢署後羈押。（警方提供）

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