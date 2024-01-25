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長髮妙齡女疑是愛情騙子與「假幣商」 134人被騙1.8億

陳女經營服飾店，年輕且外型亮麗，卻涉嫌愛情騙局或虛擬貨幣投資詐欺。（警方提供）

陳女經營服飾店，年輕且外型亮麗，卻涉嫌愛情騙局或虛擬貨幣投資詐欺。（警方提供）

2024/01/25 11:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕在台中市經營服飾店的25歲陳姓女子，年輕且長髮飄飄，外型亮麗，但她卻涉嫌當起愛情騙子與假冒虛擬貨幣的幣商，還找來姊妹淘與親友一起行騙，台中市警局刑警大隊歷時半年，陸續拘捕陳女等5男3女共8人，警方清查被害人高達134人，金額超過1.8億元，其中，蕭姓女子最慘，受騙高達1822萬元，警方將8人依詐欺等罪嫌法辦，但檢察官諭令以20萬元至30萬元不等金額交保。

中市警局刑事警察大隊是從去年8月持續偵辦至上週（今年1月中旬），歷時約半年，陸續拘捕於台中市忠明路開設服飾店的陳女等8人，這8人涉嫌兩種行騙手法，其一是愛情騙局，其二是假投資真詐財，陳女與姊妹淘於網路上交朋友，因陳女等人年輕且外型亮麗，很快就能結交男性，她們再涉嫌慫恿對方投資虛擬貨幣，另一種手法是直接慫恿被害人投資，這種手法與坊間一般的「假投資，真詐財」相同，這兩種手法交叉使用，被害人不侷限於男性。

警方調查，陳女等8人用虛擬貨幣去中心化、不易追查的特性，介紹被害人投資虛擬貨幣，且是在「假投資網站」投資，假冒幣商的陳女，為取信被害人，都是由陳女等人出面，與被害人面交，於交易時還會提醒被害人，自己只是買賣虛擬貨幣的幣商，投資要小心等語，營造善意第三人的假象。

之後，陳女等人扮演的幣商，其實是與詐欺集團勾結的洗錢水房，形式上雖依約將USDT移轉至被害人指定的電子錢包，但警方調查發現，被害人購買的虛擬貨幣，實際上是轉給詐欺集團，詐欺集團再用詐得的虛擬貨幣洗錢，陳女等8人以幣商身分作為掩護，實際上是製造金流斷點的詐欺共犯。

警方搜索後，也陸續查扣陳女等人，於南投縣埔里鎮購置的透天別墅，以及在中市西屯區購買的電梯大樓，還有賓士車1輛，統計顯示被害人高達134人，金額逾1.8億元，其中，蕭姓女子受害金額最大，她被騙高達1822萬元，全案由台中地檢署偵辦中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

有一頭長髮的陳女，假冒虛擬貨幣的幣商，向被害人面交的畫面。（警方提供）

有一頭長髮的陳女，假冒虛擬貨幣的幣商，向被害人面交的畫面。（警方提供）

警方查扣陳女購置的賓士名車，另外，陳女購置的房產，也都一併查扣。（警方提供）

警方查扣陳女購置的賓士名車，另外，陳女購置的房產，也都一併查扣。（警方提供）

警方查扣陳女購置的房產，以及現金等證物。（警方提供）

警方查扣陳女購置的房產，以及現金等證物。（警方提供）

陳女購置的豪宅內，放滿各種奢侈品。（警方提供）

陳女購置的豪宅內，放滿各種奢侈品。（警方提供）

警方查扣陳女購置的房子內，梳妝台放滿各種化妝品。（警方提供）

警方查扣陳女購置的房子內，梳妝台放滿各種化妝品。（警方提供）

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